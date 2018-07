Gina Pistol a petrecut weekend-ul cu Smiley! S-a dat singura de gol!

Gina Pistol si Smiley a petrecut weekend-ul impreuna, la Timisoara. Dovada a fost furnizata chiar de blondina, celebra prezentatoare tv. (Gina Pistol si Smiley, prima iesire publica)

Desi Smiley si Gina Pistol sunt impreuna, dar continua sa isi traiasca poveste departe de ochii lumii, blondina s-a dat de gol!

Weekend-ul care a trecut, Gina Pistol nu s-a mai controlat si a lasat sa-i scape detalii din viata sa persoanala! Simpatica prezentatoare tv a oferit un nou indiciu despre relatia sa amoroasa cu Smiley. Acesta poate sa fie un semn care tradeaza faptul ca cei doi se gandesc sa faca pasul cel mare si sa inceapa sa-si traiasca povestea de iubire la vedere.

Plecata weekendul trecut la Timisoara, pentru a participa la concertul lui Smiley si mega petrecerea din clubul detinut de afaceristul Tinu Vidaicu, iubitul Roxanei Ionescu, Gina Pistol a filmat tot recitalul iubitului ei. Ea nu a facut-o insa ca un clubber oarecare, ci direct de pe scena, la o distanta de doi pasi de Smiley, probabil cel mai ravnit burlac al Romaniei la ora actuala.

Ulterior, aflata sub euforia concertului si a versurilor pieselor lui Smiley, Gina Pistol a postat filmuletele sale pe Instagram. Mai exact, le-a urcat pe InstaStory, unde acestea au putut sa fie vizionate 24 de ore de la publicarea lor.

Cum s-a transformat idila celor doi intr-o poveste de dragoste serioasa

Blondina a fost surprinsa anul trecut iesind din locuinta lui Smiley, dupa ce ar fi innoptat acolo. Cei doi s-au ferit o perioada, dupa care au inceput sa se afiseze impreuna, in grupul de prieteni care i-au sustinut inca de la inceput. In ianuarie, Gina si Smiley au fugit intr-o vacanta romantica, intr-o destinatie exotica. La vremea respectiva, in presa au aparut imagini cu indragostitii, in aeroport, chiar inainte de plecare lor.

Ce zice Gina Pistol despre posibilitatea sa devina mama

De curand, Gina Pistol a vorbit in premiera despre posibilitatea de a deveni mama, intr-o zi.

”Mie imi e teama de responsabilitatea mare. Vrem nu vrem facem alegeri pentru copilul nostru. Eu l-am crescut pe fratele meu, care este cu 5 ani mai mic decat mine. Are prea mult bun simt. Poate imi e dat sa fac un copil, doi. Tot aman asa si zic ca poate la anul”, a declarat Gina Pistol pentru revista Viva.