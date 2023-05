Gina Pistol a spus abia acum de ce a plâns în ziua nunții cu Smiley. Toată lumea a crezut că lacrimile ei au avut legătură cu prezența tatălui, dar altul este adevărul: „M-a emoționat”

In articol:

După mulți ani de relație și un copil adus pe lume, în weekendul ce tocmai a trecut a fost nuntă mare în showbiz, căci Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit civil și religios.

Cei doi au organizat o nuntă despre care a vorbit toată lumea și cu siguranță se va mai vorbi, dar care a născut și unele controverse.

Gina Pistol a spus abia acum de ce a plâns în ziua nunții cu Smiley [Sursa foto: Facebook ]

Gina Pistol, extrem de emoționată în ziua nunții

Iar una dintre ele o are în prim-plan pe Gina Pistol, cea care, în timpul ceremoniei religioase, a izbucnit în plâns fără ca nimeni să cunoască motivul lacrimilor sale.

Însă, deși nimic clar nu era, mulți au spus că, de fapt, vedeta s-ar fi emoționat pentru că în ziua nunții sale l-a avut aproape pe tatăl său, cu care nu are o relație prea bună, dar nici rea, ci una civilizată, precizează blonda.

Adevărul, însă, pare că este altul.

După ce s-a tot vorbit pe seama lacrimilor sale, pe Instagram, Gina Pistol a luat cuvântul și a explicat de ce a plâns.

Ea spune că nu prezența părintelui ei a emoționat-o, căci se au în termeni amiabili, plus că a participat și la botezul copilei sale, deci nu a fost chiar o apariție surprinzătoare, care să îi taie respirația.

"Cununia civilă a fost scurtă. Am spus un "DA" cântat, că dacă Andrei nu l-a cântat și l-a spus clar și răspicat am zis să îl cânt eu, după care ne-am dus spre cununia religioasă unde într-adevăr am plâns.(...) Nu am plâns că a venit tata. Tatăl meu, cu care am o relație civilizată, l-am invitat inclusiv la botezul fiicei mele și a ales să vină și la cununia civilă și la cununia religioasă, ceea ce am apreciat, dar nu s-a tolănit nimeni pe jos ca-n telenovele... Vai, tata, fiica mea! NU a fost așa. Nu știu de ce am simți nevoia să subliniez, dar nu îmi place... Am vorbit foarte deschis despre viața mea, dar nu-mi place să găsim senzaționalul. Nu a fost niciun senzațional. Suntem doi oameni care se iubesc sincer și am făcut tot posibilul să ne bucurăm de ziua asta, una importantă pentru noi", a spus Gina Pistol, pe pagina sa de Instagram.

Însă, ce a lăsat-o de-a dreptul fără cuvinte și a emoționat-o până la lacrimi a fost atmosfera care s-a creat în timpul cununiei religioase.

Corul, slujba și întregul ansamblu au făcut-o pe Gina Pistol să nu-și poată stăpâni lacrimile, bucurându-se ca un copil de magia ceremoniei, care a făcut-o să se simtă, spune ea, ca în Rai.

"Eu am plâns la cununia religioasă pentru că slujba a avut așa o încărcătură faină, nu știu, m-a emoționat pe mine și am avut cor care când a început să cânte atât de frumos... coborâseră niște îngeri din cer, nu știu, momentul în sine m-a emoționat.", a mai adăugat fosta prezentatoare.