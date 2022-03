Gina Pistol a spus „adio” kilogramelor în plus! Cât de bine arată iubita lui Smiley după ce a slăbit 15 kg

In articol:

Gina Pistol a devenit mămică pentru prima dată în urmă cu aproximativ un an. A adus-o pe lume pe micuța Josephine, iar de atunci a simțit că viața ei este cu adevărat împlinită.

Prezentatoarea TV ne-a obișnuit de-a lungul timpului cu o prezență impecabilă din cap până în picioare și cu o siluetă demnă de invidiat.

Odată ce a rămas însărcinată, Gina Pistol a început să acumuleze kilograme, iar după ce a născut a rămas cu 80. După câteva luni, iubita lui Smiley a început să țină un regim și să facă sport acasă pentru a reveni la silueta de dinainte de sarcină. Planul a dat roade, reușind să elimine deja 15 kilograme.

Gina Pistol, mândră de noua siluetă

Cu numai câteva ore în urmă, Gina Pistol a postat pe Instagram o imagine în care apare într-o rochie lungă, roz, viu colorată, care îi pune în evidență noua siluetă. Prezentatoarea TV a reușit să obțină din nou silueta cu care și-a obișnuit fanii.

Gina Pistol a reușit să scape de 15 kilograme fără să meargă la sala de fitness, însă își dorește foarte mult să facă și acest pas când

îi va permite timpul.

Citeste si: Răsturnare de situaţie la negocieri. Preşedintele Ucrainei și-a schimbat cererile. Ce a decis Ucraina peste noapte..- bzi.ro

„Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, a dezvăluit Gina Pistol pe pagina ei de Instagram.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol a reușit să slăbească cu ajutorul unei alimentații echilibrate din care nu a exclus peștele, legumele, carnea. S-a axat pe eliminarea carbohidraților, eliminând din alimentația sa tot ceea ce înseamnă fast-food sau paste.

Gina Pistol, provocările pe care le-a întâmpinat de când a devenit mamă

Salatele și semnințele de chia sunt neplisite din meniul vedetei.

Gina Pistol a devenit mamă la 40 de ani, iar această schimbare a venit în viața ei cu multe dificultăți în a se adapta noului stil de viață. A avut nevoie de timp pentru a se obișnui cu noua sa viață și cu noile responsabilități pe care le are de dus la bun sfârșit zi de zi de când a venit pe lume micuța Jodephine.

„Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață. Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!”, a declarat Gina Pistol pentru Cancan.

â