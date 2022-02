Gina Pistol a vorbit despre a doua sarcină, cu doar câteva zile înainte ca Josephine să împlinească un an: „Mă simt binecuvântată”

In articol:

Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate și iubite prezentatoarea TV din România. De-a lungul timpului, blondina a fost implicată în mai multe relații care, însă, nu au dus nicăieri.

Cea din urmă, cu Smiley, a luat pe toată lumea prin surprindere. Cei doi au încercat să-și țină relația ascunsă la început, dar și-au asumat dragostea în spațiul public atunci când vedeta de televiziune avea deja sarcina destul de avansată. La doar câteva luni de la acel moment, Gina Pistol a născut-o pe Josephine, care la începutul lunii martie va împlini un an de când le face viața mai frumoasă părinților ei.

Toți fani sunt cu ochii pe cei doi și abia așteaptă să vadă care este următoarea lor mișcare. Recent, blondina a vorbit despre cea de-a doua sarcină. Iată ce a declarat!

Când are Gina Pistol în plan să facă cel de-al doilea copil

Vedeta a dat cel mai așteptat răspuns. Gina Pistol a dezvăluit care sunt planurile de viitor în ceea ce privește familia pe care o are cu Smiley.

Blodina a vorbit despre cel de-al doilea copil, spunând că dacă Dumnezeu i-l trimite, ea și partenerul ei de viață vor fi mai mult decât fericiți.

„Cum vrea Dumnezeu. Și așa mă simt binecuvântată cu acest copil. Mi se pare că i-aș forța mâna. El așază lucrurile așa cum e mai bine ”, a spus Gina Pistol într-un interviu pentru Click.ro .

Prin ce greutăți a trecut Gina Pistol, după ce născut-o pe Josephine

Prezentatoarea TV a spus că după ce a născut-o pe fiica ei s-a confruntat cu tot felul de stări, ba chiar și cu o „criză de identitate”.

Smiley a fost alături de ea la orice pas și a susținut-o pentru a trece cât mai ușor prin această tranziție. Cu toate că a fost greu, Gina Pistol spune că fericirea pe care o simte atunci când se uită la Josephine poate învinge absolut orice.

„Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață. Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!

Asta îmi spunea Andrei: “Nu mai opune rezistență! Trebuie să înțelegi că viața ta s-a schimbat de acum!” Și cumva cred că opuneam rezistență fără să îmi dau seama! Și am învățat să îmbrățișez noua mea viață, nu este ușor deloc, dar cu toate astea este cel mai minunat greu pe care eu îl trăiesc!”, a declarat Gina Pistol pentru Cancan.ro.