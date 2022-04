Gina Pistol, apariție de senzație pe micile ecrane! Cum a „defilat” prezentatoarea TV pe platourile de filmare

In articol:

Gina Pistol și-a refăcut apariția în stil mare pe micile ecrane. După ce a adus-o pe lume pe micuța Josephine, prezentatoarea TV s-a axat în mod exclusiv pe creșterea fetiței sale, însă după câteva luni iată că a venit momentul potrivit să-și reînceapă activitatea profesională.

Ginei Pistol i-a fost foarte dor de tot ceea ce înseamnă muncă, de colegi și de emoțiile pe care le trăia de fiecare dată când apărea pe micile ecrane. Înainte să-și reia activitatea ca prezentatoare TV, iubita lui Smiley a avut parte de o vacanță alături de parteer și de fiica sa într-un loc exotic, departe de agitația din capitală, în Seychelles. Și-a încărcat bateriile și s-a întors în țară cu încredere și entuziasm să pășească din nou pe platourile de filmare.

Gina Pistol apărut de data aceasta ăntr-o rochie roșie ca focul și a filmat câteva momente în timp ce deflila pe pltourile de filmare pentru a le arăta fanilor ei că este pregătită pentru o nouă zi de filmări.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Cum s-a chimbat viața Ginei Pistol după ce a devenit mamă

După ce a devenit mămcă, Gina Pistol a avut nevoie de o perioadă de acomodare cu noul stil de viață. Cu toate că se simțea extrem de fericită și recunoscătoare că are a adus pe lume un copil, prezentatoarea TV nu se regăsea și avea impresia că și-a pierdut identitatea odată cu veirea pe lume a lui Josephine. Perioada aceea dificilă din viața ei a dispărut acum, se pare, iar Gina istol reușește cu brio să facă față tuturor sarcinilor de peste zi, mai ales acum când a revenit pe micile ecrane.

„Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață. Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!”, a spus Gina Pistol.