Ce mesaj a primit Gina Pistol: Te rog frumos să-l lași în pace!

Nu este de mirare că mulți ar vrea să fie în locul Ginei Pistol sau al lui Smiley, amândoi fiind două vedete foarte îndrăgite din România. Cei doi formează un cuplu de trei ani, iar în ultima perioadă au început să se posteze tot mai des pe rețelele de socializare.

Fanele cântărțeului se pare că au trecut la următorul nivel și au început să-i dea mesaje Ginei, prin care p îndeamnă să se despartă de el. Gina Pistol a postat unul dintre mesaje pe pagina ei de Instagram. „Din ciclul: uneori oamenii spun lucruri trăsnite. Vă prezint: Eu sunt îndrăgostită de el și vreau să fiu cu el. Te rog frumos să-l lași în pace pe Smiley”, este mesjaul primit de frumoasa prezentatoare tv.

Smiley a spus adevărul despre relația cu Gina Pistol: „Era firesc să apară și...”

Nimeni nu a știut în tot acest timp că artistul și prezentatoarea de televiziune trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Și cu toate că sunt extrem de discreți atunci când vine vorba de viața lor privată, iată că a venit momentul când Gina și Smiley și-au deschis sufletul și au vorbit despre începutul relației lor.

Smiley a fost cel care a spart gheața și a povestit care a fost momentul în care Gina l-a cucerit.

„Gina a fost lângă mine în toată această perioadă. Cum am fost foarte activ pe rețelele de socializare și am deschis ușile către casa și viața mea, era firesc să apară și ea. Nu obișnuiesc să vorbesc despre asta, mi se pare că oamenii așteaptă altceva de la mine, iar eu am alte lucruri să le dăruiesc, unele făcute special pentru ei, pe note.

Dar e firesc să-i las uneori să mă vadă așa cum sunt, lângă iubită, lângă părinți, în pantaloni scurți sau cu o ganteră în mână. Ăsta sunt eu. Ea mă încurajează să fac cum mă simt eu bine și cum am confort, așa că nu e nicio presiune din partea ei”, a povestit Smiley pentru VIVA.