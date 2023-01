Gina Pistol credea că o să aibă parte de o vacanță liniștită, dar inevitabilul s-a produs! Ce a pățit iubita lui Smiley în a doua zi petrecută în Vietnam

In articol:

Gina Pistol și Smiley și-au luat fiica și au plecat într-o vacanță binemeritată în Vietnam. Anul 2023 a început cum nu se poate mai bine pentru cei doi, însă vacanța a venit la pachet și cu peripeții pentru prezentatoare TV.

Cu puțin timp în urmă, a împărtășit cu fanii din mediul online că a omis să facă un lucru important, care ulterior i-a adus și neplăceri.

Gina Pistol a părăsit agitația din București la început de an în favoarea unei călătorii în Vietnam, alături de familia sa. După ce vremea le-a înșelat așteptările în primele zile de vacanță, prezentatoarea TV a avut parte de o nouă surpriză neplăcută. Mai exact, s-a ales cu o arsură solară pe față, după ce a uitat să-și aplice cremă cu protecție solară.

Gina Pistol, vacanță cu peripeții

Gina Pistol a postat în mediul online o imagine în care are fața roșie de la arsura solară, mărturisind că, după ce a avut grija ca fiica și soțul

ei să aibă aplicată crema corespunzător, a venit și rândul ei, doar că a omis zona feței, fapt care, din păcate, i-a adus și o arsură solară.

„Ce să zic, chiar am uitat să mă dau cu protecție pe față. Am uns, în schimb, toată familia. Pe corp m-am dat, pe față… după cum se vede”, a scris Gina Pistol care are fața roșie.

„Legenda spune că mă ustură”, a mai spus îndrăgita prezentatoare.

Gina Pistol și Smiley, imagini inedite din vacanța în Vietnam

Cu circa două luni înainte ca Josephine să împlinească 2 ani, micuța are parte de o vacanță alături de părinții ei. Băile în mare sunt nelipsite. Fie în brațele mamei sale, fie în brațele lui Smiley, micuța se bucură de o experiență aparte în vacanță. După ultima lor vacanță în doi petrecută în afara țării, de această dată au decis să se bucure de relaxare alături de fiica lor.