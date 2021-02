Gina Pistol, declarație neașteptată înainte să nască! Fetița le face "probleme" deja: ”Ai încurcat-o”

In articol:

Peste doar câteva săptămâni, pentru prima oară, Gina Pistol și Smiley vor deveni părinții unei fetițe, acesta fiind, de altfel, și motivul pentru care frumoasa prezentatoare TV îl ironizează pe cântăreț de fiecare dată.

Astfel,

după ce, zilele trecute, au fost împreună la una dintre ecografiile necesare pentru a vedea cum se dezvoltă sarcina, Gina Pistol a constatat, deja, că fetița pe care o va avea cu Smiley în seamănă, măcar când vine vorba de temperament. Mai exact, la ecografie, așa cum se mai întâmplă uneori, fetița ”nu a vrut” să își arate căpșorul, având grijă ca de fiecare dată să își acopere fața cu una dintre mânuțe și să se miște tot timpul, spre disperarea Ginei. Dar, cu umor, Gina Pistol a observat, totuși, și un lucru bun în această situație.

Smiley si Gina Pistol sunt nerabdatori sa devina parinti

”Iubitule, dacă fiică-ta o să semene cu mine, agitată, e clar că ai încurcat-o! Nu știu ce să zic! Măi, cum să nu stea (la ecograf, n. red.), aștept de două-trei săptămâni să o văd și acum nu mi-a arătat nimic... Decât degete și mâna”, a spus, râzând, Gina Pistol, Smiley amuzându-se și el. ”Asta e, m-ai antrenat”, a spus cântărețul, cu umor, semn că relația lor este una cât se poate de relaxată și de bună.

Smiley si Gina Pistol se distreaza impreuna

Gina Pistol și Smiley au pregătit casa pentru venirea pe lume a fetiței

Smiley a dezvăluit că au pregătit totul pentru venirea fetiței pe lume.

Viitorii părinți și-au renovat casa, în special camera fetiței lor.a spus Smiley care, totodată, a explicat de ce petrece în această perioadă atât de mult timp în studioul de înregistrări.

„La mine în casă stau cât mai puțin în momentul de față pentru că este in reconstrucție. E sindromul ăla al mamelor care pregătesc cuibul pentru venirea copilului. E aproape gata totul, suntem pe ultima sută de metri. Mai mult am stat la studio, cu pretextul că am de terminat albumul nou. Începutul lui martie este programat să vina copilul, dar se poate întâmpla orice” ,a mai spus Smiley, nerăbdător să o vadă pe fetița lui și a frumoasei Gina Pistol în carne și oase.