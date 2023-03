Gina Pistol, în lacrimi după ce a postat prima fotografie cu chipul fiicei sale. Iubita lui Smiley și-a dat seama că a făcut o mare greșeală: „Plâng întruna, regret amarnic”

In articol:

În urmă cu doar câteva ore, Gina Pistol a postat, pentru prima oară, o fotografie cu chipul fiicei sale, după doi ani în care nu a vrut să o expună în mediul online. Fanii au fost șocați când au văzut imaginea și totodată impresionați de frumusețea micuței.

Gina Pistol, în lacrimi după ce a postat o footgrafie cu chipul fiicei sale în mediul online

Din nefericire, însă, prezentatoarea TV nu voia să se întâmple acest lucru, totul fiind o greșeală. Ulterior, vedeta a șters poza de pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj, cu lacrimi în ochi, pe pagina sa de Instagram.

Gina Pistol este foarte activă pe rețelele de socializare, postând frecvent poze cu ea și partenerul său de viață sau imagini cu locurile pe care le vizitează. De această dată, totuși, vedeta a fost neatentă și a distribuit în mediul online o fotografie cu chipul fiicei sale, printre alte poze, din greșeală.

Blondina și-a dat seama de încurcătura pe care o făcuse, astfel că a șters imediat postarea. Ulterior, ea a apărut plângând în mediul online și a explicat că nu este pregătită să o expună pe Josephine pe rețelele de socializare.

„ Îmi dă fiică-mea șervețele întruna, pentru că de 10 minute plâng întruna. Plâng pentru că am făcut o greșeală pe care o regret amarnic. Am să îi rog pe cei din presă să blureze chipul fetiței mele. Am postat acea poză din greșeală și preț de câteva minute a fost pe Instagram și mai apoi am șters-o când am realizat că e postată și poza cu ea. Și rugămintea mea este să îi blurați chipul copilului, pentru că încă nu consider că este pregătită să apară pe platformele online și publicații. Vă mulțumesc foarte mult!”, a transmis Gina Pistol cu ochii în lacrimi, pe contul personal de Instagram.

Gina Pistol și Smiley, alături de fetița lor [Sursa foto: Instagram]