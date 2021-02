Gina Pistol, în lacrimi pe Internet! Ce s-a întâmplat cu viitoarea mămică: "Vreau să am o stare psihică bună..."

In articol:

Gina Pistol a început să plângă pe Internet! Viitoarea mămică nu și-a mai putut ascunde emoțiile și a izbucnit în lacrimi. Ce a făcut-o pe iubita lui Smiley să reacționeze în acest mod?!

Smiley și Gina urmează să devină părinți pentru prima dată.

Cei doi îndrăgostiți vor fi părinți de fetiță, iar bucuria este enormă. Însă, deși ar trebui să fie în culmea fericirii, prezentatoarea de televiziune a avut parte de un moment total neașteptat.

Pe contul său de Instagram, Gina a izbucnit în lacrimi! Vedeta și-a rugat fanii să nu o mai asalteze cu mesaje, în care este rugată să doneze sau să dea mai departe anumite cazuri de persoane sau animale bolnave, pentru că, în această perioadă, este foarte afectată de cele văzute.

"Nici nu știu cum să încep și ce să spun, ca să nu fiu înțeleasă greșit! Eu sunt un om foarte sensibil, empatic și generos. Am ajutat întotdeauna atât cât am putut eu, cât mi-a permis timpul și bugetul. O fac în continuare. Însă, în perioada asta vreau să mă înțelegeți și pe mine și rugămintea mea este să nu mai îmi mai trimiteți cazuri cu oameni bolnavi, copii bolnavi și animale bolnave, pentru că toate astea mă dau peste cap rău... Nu am cum să ajut pe toată lumea și țin să subliniez, în perioada asta, vreau să am și eu o stare psihică bună, ca să îi transmit copilului energie bună", a transmis Gina Pistol.

Gina Pistol, mamă de fetiță

În urmă cu doar câteva luni, Gina Pistol și iubitul ei au anunțat faptul că urmează să devină părinți pentru prima dată. Cei doi îndrăgostiți trăiesc o perioadă extrem de frumoasă și abia așteaptă momentul în care își vor strânge bebelușa la piept.

Gina Pistol, în lacrimi pe Internet! Ce s-a întâmplat cu viitoarea mămică: "Vreau să o stare psihică bună..."[Sursa foto: Instagram]

„Vestea că vom avea un copil împreună a fost o mare bucurie și o mare surpriză cum nu se poate mai frumoasă. Am preferat să păstrăm veseta asta pentru noi până în momentul în care vom fi siguri că este surpriză până la capăt și toate lucrurile sunt așa cum trebuie”, a declarat Gina Pistol.