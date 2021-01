Gina Pistol întâmpină complicații în ultimul trimestru de sarcină: „Am dureri de simt că înnebunesc”

In articol:

Gina Pistol traversează cea mai frumoasă perioadă din viața unei femei, aceea de graviduță. În foarte puțin timp, ea și iubitul ei, Smiley, își vor ține primul copil în brațe.

De-a lungul sarcinii, vedeta a dat dovadă că poate face orice, iar recent a început renovarea locuinței pentru a fi pregătită de venirea bebelușului. Însă, Gina Pistol recunoaște că în ultima perioadă nu a mai putut fi la fel de activă ca în trecut. Cu cât se apropie mai mult fericitul eveiment, cu atât îi este mai greu. Iată care sunt problemele cu care se confruntă vedeta în ultimele luni de sarcină.

Gina Pistol[Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol se confruntă cu probleme în ultimul trimestru de sarcină

Nu este niciun secret faptul că Gina Pistol este o fire extrem de activă și nimic nu o poate împiedica să facă tot ce ăși propune. Însă, nu mai poate să se miște așa cum obișnuia să o facă, iar acum aceasta trebuie să se adapteze la un nou stil de viață.

Vedeta este însărcinată în opt luni și nu mai este mult până ce aceasta va aduce pe lume o fetiță.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Un travestit a ţepuit bărbaţii pe bandă rulantă. „Am cunoscut-o pe Delia pe Facebook, ea m-a abordat…” - bzi.ro

Ultimele zile i-au adus tot felul de probleme frumoasei blondine, care mărturisește că nu se

simte la capacitate maximă, ci se confruntă cu diverse probleme, de la umflarea mâinilor și a picioarelor, la greutăți în a adormi.

Asfel, aceasta nu ăși mai poate desfășura activitățile așa cum o făcea înainte de a rămâne gravidă, însă lucrurile acestea nu o supără deloc și abia așteaptă să-și cunoască fetița.

Cum se simte Gina Pistol în ultimul trimestru de sarcină.[Sursa foto: Instagram]

„Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare”

Gina Pistol, așa cum obișnuiește să facă de fiecare dată, îi ține constant la curent pe fanii ei

prin intermediul rețelelor de socializare. Recent, aceasta le-a dezvăluit cum se decurge sarcina și cum se simte la doar puțin timp înainte să nască.

Citeste si:Gina Pistol arată fabulos în ultimul trimestru de sarcină! Iată care au fost reacțiile fanilor când au văzut-o

„Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nici o problemă, acum dacă merg 50 de metri, trebuie să iau o pauză. Am şi rinită de sarcină, ceea ce înseamnă că nu pot să dorm noaptea. Dacă se întâmplă să pot să dorm noaptea, atunci trebuie să merg des la baie şi dacă n-am nimic cu astea două, atunci mă loveşte fiica mea. Şi, pe lângă toate astea, am început să am şi dureri de spate şi sufăr de sindromul picioarelor neliniştite. Mi se umflă mâinile şi picioarele, asta şi când stau mult. Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Am dureri de simt că înnebunesc. Dar le îmbrăţişez pe toate. Mai bine le trăiesc, decât să nu le trăiesc”, a mărturisit Gina Pistol.