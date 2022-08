Gina Pistol își schimbă meseria? Iubita lui Smiley tocmai ce a absolvit noi cursuri. Le-a demonstrat totul fanilor atunci când le-a arătat diploma

In articol:

Gina Pistol se numără printre cele mai iubite și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, blondina a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Deși nu a mai apărut atât de des pe micile ecrane, vedeta este foarte prezentă pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează mereu legătura cu fanii ei, povestindu-le acestora

aproape tot ce se întâmplă în viața sa.

Așa s-a întâmplat și recent, căci le-a povestit urmăritorilor din mediul online că a dorit să-și fructifice pasiunea pentru machiaj, așa că a urmat niște cursuri de automachiaj, pe care le-a absolvit cu brio. Ei bine, blondina nu s-a gândit să-și schimbe meseria, ci doar și-a dorit să învețe mai multe lucruri despre machiaj, fiind pasionată de acest domeniu.

Citeste si: Gina Pistol și Smiley, prima escapadă romantică în doi de când au devenit părinți! Prezentatoarea TV este în extaz: „E frumos rău”

De asemenea, mândră nevoie mare, Gina Pistol le-a arătat fanilor diploma de absolvire a cursurilor de machiaj, spunând: ” Abia acum pot spune că știu să mă machiez”.

Citeste si: Scandal în lumea muzicii populare. „Mai zice că are atâtea școli și facultăți” Constantin Enceanu, reacție la adresa lui Grigore Leșe- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Gina Pistol a devenit mămică în urmă cu un an

Gina Pistol este mămica unei fetițe de mai bine de un an, iar blondina radiază de fericire de când fiica ei, Josephine, a venit pe lume.

Citeste si: Gina Pistol, fană înrăită a lui Sandu Ciorbă. Ce reacție a avut Smiley când a auzit-o pe iubita sa cântând piesele manelistului

Înainte să rămână însărcinată, medicii îi dădeau șanse foarte mici vedetei de a deveni mamă, însă cu ajutorul divinității, acest lucru a fost posibil, potrivit declarațiilor făcute de partenerul ei de viață, Smiley.

„ Sarcina Ginei și copilul nostru e o minune, e un dar de la Dumnezeu, altfel nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Noi am primit tot momentul și toată povestea asta și am tratat fiecare moment, și cu bune și cu rele, fix cu mare bucurie, chiar dacă am trecut prin momente de panică, nervi, supărări, le-am primit fix cu bucurie”.

Gina Pistol și fiica sa, Josephine [Sursa foto: Instagram]