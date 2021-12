Gina Pistol, mesaj neașteptat înainte de trecerea dintre ani: „Nu i-am fost iubita buna”. Cum a reacționat Smiley

In articol:

Gina Pistol se pregătește alături de familia ei pentru trecerea în noul an. 2021 a fost pentru celebra prezentatoare tv un an cu multe schimbări, bune și rele. Cel mai important pentru blondină este că a devenit mămică pentru prima dată. Micuța Jospehine a venit pe lume în luna martie a acestui an, iar viața li s-a schimbat complet părinților.

În urmă cu puțin timp, Gina Pistol a postat două fotografii pe pagina ei de Instagram, alături de o descriere care i-a emoționant pe admiratorii vedetei. Iubita lui Smiley a mărturisit că nu a fost cea mai bună variantă a ei, cea mai bună iubită, cea mai bună fiică sau soră, însă a făcut tot ce a putut pentru a fi cea mai bună mamă pentru fiica ei.

„A mai trecut un an, an in care nu am fost cea mai buna EU.

Lui nu i-am fost iubita buna.

Nici sora buna fratelui.

Nici mamei mele cea mai buna fiica.

Oamenilor dragi mie nu le-am fost prietena.

Sincera sa fiu, nici nu am incercat.

N-am fost nici macar buna cu mine.

Anul asta m-am pierdut de multe ori si m-am regasit de putine.

Anul asta mi-a fost dor de mine. Mi-am lipsit.

Si cu toate astea am facut ceva bine. Am facut tot ce mi-a stat in putinta sa fiu o mama buna pentru fiica mea.

Anul asta, in schimb, a fost cel mai bun cu mine. Am devenit mama si noi, @smiley_omul, am devenit mai uniti.

Va doresc sanatate la minte, trup si mai ales la suflet. Sa aveti un an bun!😊”, este mesjaul postat de Gina Pistol, pe pagina ei de Instagram.

În secțiunea de comentarii, internauții au mărturisit că s-au emoționant după ce au citit rândurile scrise de vedeteă. Mai mult decât atât, multe mămici au declarat că se regăsesc în declarația făcută de Gina Pistol. „Familia mea! Va iubesc!”, a fost comentariul lăsat de Smiley la postarea făcută de iubita lui.

Gina Pistol și fiica ei [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol a vorbit despre al doilea copil

Gina Pistol primește des întrebarea legată despre venirea pe lume a încă unui bebeluș. Celebra prezentatoare tv a mărturisit că este sătulă să primească mereu această întrebare și nu vrea să își planifice nimic legat de acest subiect.

„Când nu ai copil toată lumea te întreabă când faci un copil. După ce faci un copil, nici nu a prins bine… și al doilea copil când? Stai să-mi revin după primul copil. Lasă-mă puțin. Nu știu…. al doilea copil când o vrea Bunuțul pentru că se știe foarte bine povestea noastră și cred că îi forțăm puțin mâna lui Dumnezeu cu al doilea copil. Să ne bucurăm de micuță”, a spus Gina Pistol.

