Gina Pistol, prezentatoare TV

Prezentatoarea TV, Gina Pistol, va aduce, în aproximativ patru luni, o fetiță pe lume. Sarcina vedetei este destul de avansată, iar acest lucru nu-i permite să mai facă multe dintre lucrurile care existau înainte în rutina ei zilnică.

Vedeta a mărturisit pe rețelele sociale că în această perioadă nu mai poate să facă multe dintre lucrurile cu care se ocupa înainte de sarcină. Printre acestea se numără inclusiv curățenia. Gina recunoaște că, deși îi place să facă ordine, sarcina nu-i permite nici măcar să dea cu aspiratorul .

„E cel mai fain când rămâi singur acasă să faci curățenie. Doar că eu acum, din păcate, nu mai pot să fac curățenie. Îmi este dor de aspirator, recunosc. Dar eu când aspir, păi aspir nene în toate colțurile casei. Exteriorul casei, pe coș, interior, exterior, eu chiar aspir, dar acum nu mai am voie”, a dezvăluit vedeta, pe Instagram.

Smiley, viitor tătic de fetiță



Gina Pistol, alături de Smiley

Artistul a făcut mai multe declarații despre așteptările pe care le are față de viața de tătic, pe care o va începe doar în câteva luni! El spune că nu va putea fi autoritar cu fetița lui, pentru că îi va fi foarte greu.

„Taţii de fete sunt victime totale. Sper să fiu şi eu o figură autoritară pentru copil. Abia aştept. Deja m-am emoţionat. E un om pentru care voi face orice. Eu sper să fiu ca tată cel puţin la fel de bun ca tatăl meu. Asta îmi doresc. Sper că voi fi permisiv atunci când trebuie şi sever atunci când trebuie. Şi cred că mă voi juca mult. Trebuie să mă joc cu păpuşi, asta e”, a spus el.

Gina Pistol, despre venirea pe lume a primului său copil

Gina Pistol, însărcinată în cinci luni

La finalul lunii septembrie, Gina făcea marele anunț că este însărcinată. La acel moment, în spațiul public circula informația că frumoasa prezentatoare și iubitul ei, Smiley, vor deveni părinți.

„În urma unor analize medicale, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi şi pentru iubirea noastră! Am avut emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am ştiut că totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emoţie în viaţa noastră”, a fost mesajul postat de Gina Pistol pe Instagram, prin care și-a anunțat sarcina.