Gina Pistol nu s-a așteptat o secundă la asta! Cum a cerut-o Smiley în căsătorie?! A fost un moment total atipic: „Avea spume pe ea”

Smiley și Gina Pistol au dezvăluit cum a fost momentul cererii în căsătorie și putem spune de pe acum că nu e unul desprins din filmele romantice! Artistul nu și-a dorit să facă vreun motiv de mare sărbătoare în momentul în care a întrebat-o pe vedeta de televiziune dacă vrea să fie soția lui, ci a ales un cadru restrâns, iar persoana care i-a dat inelul nu

Ce s-a întâmplat în seara în care Smiley a cerut-o în căsătorie pe Gina Pistol: „Nu-mi imaginam că Gina o să fie plină de spume”

a fost el! Pentru un moment, prezentatoarea TV nu a înțeles ce se întâmplă, ba chiar era complet bulversată!

Era o seară obișnuită atunci când Smiley a decis că este momentul ca el și Gina Pistol să treacă la următorul pas al relației și a avut și un ajutor de nădejde, pe Josephine, fiica lor, care i-a dat mamei sale cutia în care se afla bijuteria mult așteptată de blondină! Aceasta nu a înțeles pentru o secundă ceea ce se întâmpla, ci era mai intrigată de faptul că fiica ei roade o cutie, ba chiar nici nu l-a auzit pe artistul care îi făcea o declarație de dragoste în acel moment. Cu mâinile pline de spumă, căci spăla cada pentru fata lor, acesta și-a pus pentru prima dată inelul de deget! Întregul moment s-a întâmplat în urmă cu un an și jumătate, cu doar câteva zile înainte de Crăciun.

Gina Pistol: Era într-o seară normală de familie, noi trei, pregăteam baia fiicei noastre, spălam cada și eram plină de spumă și Andrei se juca cu Josephine în dormitor și m-a strigat.

Am ieșit din baie cu mâinile pline de spume și mă uitam la ei, iar Josephine avea o cutiuță în mână și Andrei a început să spună ceva, dar n-am auzit începutul că mă întrebam de unde a luat cutia, rodea la ea. Nu mi-am dat seama că e o cutie care ascunde un inel.

Smiley: Nici nu auzea ce zic și eu chiar m-am gândit cum să o zic.

Gina Pistol: L-am văzut emoționat, n-am auzit începutul, dar i-am văzut emoția pe față.

Smiley: Momentul îl aveam în cap de mult timp, cred că dinainte să se nască Josephine sau să aflu că e gravidă. Ea nu știa, dar se petrec foarte multe lucruri în capul meu de care nu știe nimeni. M-am gândit la multe variante. Puteam să fac cu artificii, nebuneli, prieteni, să fie într-un loc special, ca în filme și, cumva, m-am gândit că trebuie să fie un moment al nostru cu care suntem obișnuiți. Mi s-a părut că suntem doi oameni normali, cu o viață normală, iar cererea în căsătorie trebuie să fie normală, la noi în casă, împreună cu fiica noastră, pentru că e un moment care ne afectează pe toți. A fost în decembrie, acum un an și jumătate, pe 22.(...) Nu-mi imaginam că Gina o să fie plină de spume, al propriu și atunci când o voi cere în căsătorie. Eu n-am știut că ea n-a auzit, am crezut că-mi soarbe fiecare cuvânt și dacă mă întrebi ce am zis, nu mai știu. Sunt sigur că o să fie un moment pe care o să-l țină minte toată viața chiar dacă nu a fost ca în filme. A fost o comedie romantică, ca în filmul nostru. A fost cu lacrimi, îți dai seama.