Gina Pistol nu se mai ascunde! Cât de mult s-a îngrășat pe perioada sarcinii și cât a reușit să slăbească de când a născut: „Rămâne între noi”

Gina Pistol, una dintre proaspetele mămici din showbiz-ul autohton, împărtășește pe rețelele de socializare toate secretele ei și toate experiențele ei în materie de nou-născuți.

Frumoasa prezentatoare TV ține legătura cu internauții prin intermediul platformelor de socializare, însă, recunoaște că timpul petrecut pe Instagram s-a scurtat drastic de când trebuie să aibă grijă de fiica ei. Însă asta nu o deranjează mai deloc, pentru că micuța Josephine a întregit-o ca femeie de când a venit pe lume.

Pe tot parcursul sarcinii, toate femeile din România și-au dorit să știe cât de mult a luat în greutate Gina Pistol pentru că era vizibil că aceasta se îngrășase puțin. Iată că frumoasa blondină a dezvăluit și acest secret, ba mai mult, aceasta spune și cât de mult a slăbit la cinci săptămâni de la momentul în care a adus-o pe lume pe fiica ei și a lui Smiley.

Gina Pistol, gravidă în ultimul trimestru[Sursa foto: Instagram]

Câte kilograme a luat Gina Pistol pe timpul sarcinii

Iubita lui Smiley se putea lăuda înainte de naștere cu un corp care îi făcea pe domni să o ia razna, iar pe toate doamnele și domnișoarele din România să fie invidioase.

Bineînțeles că după o naștere corpul are de suferit. La fel s-a întâmplat și în cazul Ginei Pistol , care a dezvăluit pe rețelele de socializare că în sarcină cântarul i-a indicat și circa 80 de kilograme. Acum, aceasta încearcă să-și recapete trupul de viespe și este foarte aproape să reușească. Prezentatoarea TV a mărturisit că la puțin peste cinci săptămâni a ajuns la 65 de kilograme, iar în momentul în care medicul îi va da undă verde să facă sport nimic nu o va mai opri din a ajunge iar la formele care au consacrat-o.

„Și ca să vă răspund la o altă întrebare, una pe care o primesc destul de des, nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem la...dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme greutate, iar acum, după cinci săptămâni și câteva zile, am 65 de kilograme, dar rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am încă voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, a dezvăluit iubita lui Smiley pe Instagram.

Nu sunt aici să mulțumesc pe cineva[Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol, din nou ținta criticilor pe rețelele de socializare. Cum le răspunde blondina haterilor: „ Nu sunt aici să mulțumesc pe cineva”

Prezentatoarea TV este des criticată de internauți pentru faptul că vorbește deschis despre experiența de proaspătă mămică. Ei bine, aceasta a fost nevoită să dea din nou explicații în care să le reamintească haterilor pentru cine face aceste dezvăluiri legate de experiența cu un nou-născut.

„Stați că acum sunt certată pentru că stau pe internet: „De ce stai pe internet dacă nu ai timp și te plângi”. Da de ce nu mă lăsați să fac ce vreau eu, când vreau eu, cum vreau eu?! De ce nu-mi lăsați libertatea asta? Nu sunt aici să mulțumesc pe cineva. Faptul că am vorbit deschis depre trăirile mele, am făcut-o pentru că sunt multe femei care au trecut prin asta (n.r. sarcină) sau care trec prin asta și eu nespunându-mi nimeni la ce să mă aștept, eu mă judecam greșit pentru toate trăirile mele și stările alea ciudate. De ce nu putem vorbi deschis despre asta?! Sunt multe femei care s-au regăsit în ce am trăit eu.

(...) Să mergeți pe alte conturi, unde aveți lucruri interesante de văzut și de auzit. Vă pierdeți timpul aiurea, când am numai chestii banale de oferit! Sau cumva vă place suferința și stați aici, chiar dacă suferiți?!”, a mai spus Gina Pistol pe InstaStory.