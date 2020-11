Gina Pistol, pofte bizare în timpul sarcinii. Ce mănâncă acum vedeta

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Se ştie că în perioada în sarcinii orice femeie are pofte, unele fiind extrem de bizare. Se pare că nici Gina Pistol nu a scăpat de aceste pofte. Graviduţa le povesteşte fanilor de pe reţelele de socializare ce dorinţe culinare are în această perioadă de sarcină.

In articol:

Gina Pistol[Sursa foto: Instagram]

Femeile se confruntă cu diferite situaţii în perioada sarcinii. Ba au stări emoţionale care se schimbă rapid, suferă de modificări corporale sau au tot felul de pofte ciudate. Chiar şi graviduţa noastră celebră a trecut prin toate acestea. Gina Pistol le-a mărturisit urmăritorilor de pe reţelele de socializare ce pofte incredibile are în această perioadă. După o zi petrecută pe platourile de filmare, Gina avea o poftă imensă de hummus. Vedeta a ajuns în grabă acasă şi a gătit mâncarea ei preferată.

„Eu nu prea am pofte acum, adică aș mânca oricând ceva acru – aș bea borș, fresh-uri de grepfrut și de lămâie – dar m-am gândit tot drumul spre casă, o oră și ceva, la hummus cu albuș de ou prăjit și cu o salată de roșii și de castraveți”, a spus Gina Pistol pe pagina oficială de Instagram.

Citeste si: Breaking News. Bilanț COVID, 18 noiembrie. România ajunge la 9.429 de morți - evz.ro

Citeste si: Cătălin Botezatu a vorbit despre Alex Bodi. Ce spune designer-ul despre fostul soț al Biancai Drăgușanu - bzi.ro

Gina Pistol[Sursa foto: Instagram]

Gina, însărcinată pentru prima oară

Gina Pistol şi Smiley vor deveni părinţi pentru prima dată, Anunţul sarcinii a fost făcut printr-un mesaj pe YouTube.

”În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3!”, a mărturisit Gina Pistol

Citeste si: Gina Pistol, cele mai noi imagini cu burtica de gravidă