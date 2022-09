Gina Pistol se întoarce pe micile ecrane! Ce se va întâmpla cu Irina Fodor, care i-a ținut locul în tot acest timp

In articol:

După o perioadă lungă în care a stat departe de luminile reflectoarelor, Gina Pistol a anunțat că revine pe micile în ecrane. Iubita lui Smiley a transmis că va prezenta din nou emisiunea culinară care i-a adus succesul.

Iată ce se va întâmpla, însă, cu Irina Fodor , care a moderat show-ul în locul ei până acum!

Gina Pistol, din nou în postura de prezentatoare

La un an și jumătate de când a devenit mămică, Gina Pistol a luat hotărârea de a se întoarce pe platourile de filmare, la scurt timp de la debutul sezonului numărul 10 al emisiunii culinare pe care o modera. Potrivit libertatea.ro, de această dată, iubita lui Smiley nu va prezenta singură show-ul de gătit, ci o va avea alături și pe Irina Fodor, care a înlocuit-o în tot acest timp, cât a absentat de pe micile ecrane: "Am revenit pe platouri. La început, eram toți nerăbdători să vedem reacția publicului – și iată că am ajuns la sezonul 10, ceea ce înseamnă că show-ul are un real succes. Cătălin Scărlătescu îmi este ca un frate mai mare, Sorin Bontea este un om extraordinar, iar Florin Dumitrescu, la fel – și de când am devenit mamă, s-a închegat și mai bine prietenia cu familia lui.

Cătălin, Sorin și Florin sunt extrem de implicați în ceea ce se întâmplă – tensiunea se simte din plin în platou. Tot ceea ce vedeți e pe bune! Dincolo de asta, pot spune că toți am crescut frumos odată cu acest proiect.", a declarat Gina Pistol, a cărei revenire spectaculoasă poate fi văzută în ediția de luni a show-ului culinar.

Gina Pistol, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol, copleșită de responsabilități

Rolul de mamă a venit la pachet cu multe responsabilități pentru Gina Pistol. O mărturisește chiar vedeta, care a dezvăluit de curând că are momente când se simte copleșită de tot ceea ce i se întâmplă. Prezentatoarea găsește, însă, puterea de a merge mai departe în fiica și partenerul ei. Smiley își sprijină iubita ori de câte ori are ocazia: "Când ai copil trebuie să ai energie. Nu mai am. Am și eu momentele mele când vreau să mă izolez un pic ca să îmi încarc bateria, dar pentru copil când simți că nu mai poți, tot mai poți un pic. Andrei mă sprijină foarte mult. Adică, când mă vede că nu mai pot îmi ia el locul și așa cumva prin rotație ne odihnim și noi pe rând.", a declarat Gina Pistol, pentru un post de televiziune.