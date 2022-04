Gina Pistol și Smiley, doi părinți împliniți. Cum au petrecut weekend-ul în familie, alături de Josephine

In articol:

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă. Încă de la început, cei doi și-au ținut mult timp relația departe de ochii curioșilor.

Totul a ajuns să fie zilnic în lumina reflectoarelor și a fanilor de pe rețelele de socializare abia când au anunțat că că vor deveni părinți.

Citeste si: Transformarea Ginei Pistol de când a născut. Vedeta a recunoscut ceea ce multe mame se feresc să spună

Smiley, Gina Pistol și fiica lor, weekend în trei, prin pădure

Visul li s-a împlinit când nici nu se așteptau, de un an fiind părinții unui fetițe minunate, pe care, însă, încă nu au arătat-o publicului larg.

Josephine a împlinit în luna martie un an, iar mami și tati sunt topiți după ea, străindu-se zi de zi să fie cea mai bună variantă a unui părinte și să petrecă cât de mult timp pot în familie.

Citeste si: Rusia a acceptat propunerea de pace a Ucrainei. E ştirea momentnului în Europa- bzi.ro

Chiar dacă cei doi își continuăe carierele, atât artistul, cât și prezentatoarea fiind implicați în diferite proiecte TV, p primul loc rămâne micuța Josephine.

Astfel că fiecare moment liber este musai să se petreacă în familie. Asta s-a întâmplat și în acest weekend. Profitând de vremea caldă de afară, Smiley și Gina Pistol și-au scos copila la plimbare.

Îmbrăcați lejer, cei doi s-au plimbat de mână cu Josephine prin pădurea din apropierea locuinței lor. Fiind extrem de bucuroși și încântați că Josephine a crescut atât de repede, încât acum deja face singură pași.

Prin venirea pe lume a lui Josephine, viața celor doi a căpătat alt sens, motiv pentru care, cuplul de părinți-vedetă imortalizează fiecare moment în care Josephine este în prim-plan.

Și astăzi, prin pădure, cântărețul și-a filmat fetele mergând de mână, voioase, ulterior, el și Josephine fiind protagoniștii unei fotografii tată-fiică de excepție. Smiley este foarte atent cu micuța sa copilă, dovadă stă și faptul că astăzi, la plimbare, s-a reîntors în timp, a retrăit alături de ea copilăria, dând dovadă de răbdare și iubire.

Smiley, Gina Pistol și fiica lor [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Gina Pistol a spus „adio” kilogramelor în plus! Cât de bine arată iubita lui Smiley după ce a slăbit 15 kg

De altfel, chiar în ziua în care Josephine a împlinit un an, artistul a și publicat un mesaj special, de suflet, pe rețelele de socializare, strigându-și în gura mare fericirea pe care o simte de când prezentatoarea l-a făcut tată.

”1 an de când zâmbim, ne emoționăm și ne bucurăm în fiecare zi, un an de când ne-ai făcut părinți, un an de când viața noastră e mult mai frumoasă”, este doar o parte din mesajul publicat atunci de Smiley.