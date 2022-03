Gina Pistol și Smiley își sărbătoresc astăzi fiica: ”Viața noastră e mult mai frumoasă”. Josephine împlinește un an

In articol:

Este o zi importantă astăzi pentru Gina Pistol și Smiley. Cei doi prezentatori petrec cu fast pentru că cea mai importantă ființă din viața lor împlinește un an.

Josephine a făcut ca ziua de 9 martie să fie una cu totul aparte pentru cei doi părinți. Venirea sa pe lume le-a întregit familia și i-a transformat Ginei Pistol cea mai mare dorință în realitate: aceea de a fi mamă.

Josephine [Sursa foto: Instagram]

Josepline împlinește astăzi un an

Acum, plini de emoție, iubire și împlinire, artistul și prezentatoarea serbează primul an din viața micuței lor și primul lor an în calitate de părinți.

Pentru că evenimentul este unul de o importanță aparte, totul a fost făcut public pe rețelele de socializare.

În timp ce Gina Pistol s-a limitat la a pune o fotografie cu multe baloane colorate, unul chiar în forma cifrei 1, Smiley, tată de fată, s-a lăsat ghidat de sentimentele puternice care-l încearcă și a publicat un mesaj de suflet.

Atistul a postat o fotografie cu micuța sa, fără a-i arăta însă chipul, alături de care le-a mărturisit fanilor că ultimul an de viața lui a fost special.

Ziua de 9 martie a devenit pentru el și Gina una în care au învățat să privească viața altfel, să se bucure de orice mic moment, dar și să dăruiască și să primească iubire pură.

"Nu știu despre alții, dar pentru mine 9 martie nu e ziua bărbatului! Josephine împlinește azi 1 an! 1 an de iubire pură, 1 an de când ne-ai făcut pe mine și pe @ginapistol părinți, 1 an de când zâmbim, ne emoționăm și ne bucurăm în fiecare zi, 1 an de când viața noastră e mult mai frumoasă pentru că o privim prin ochii tăi! La mulți ani, Josephine!" , a scris Smiley pe Instagram, în dreptul unei imagini cu fiica sa.

După acest mesaj emoționnat, internauții au venit și ei cu urări de bine pentru micuța Josephine și cu felicitări pentru cei doi părinți. Printre multele mesaje se găsesc și urările făcute de Giulia Anghelescu, Jo și Simona Pătruleasa.

Pentru că deja Josephine are un an, iar Gina și Smiley nu au spus niciodată un ”nu” clar atunci când au fost întrebați de un al doilea copil, fanii celor doi așteaptă să primească marea veste de la cuplul-vedetă: aceea că vor deveni părinți pentru a doua oară.