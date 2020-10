Gina Pistol și Smiley

Gina Pistol este o fericită viitoare mămică: este însărcinată cu Smiley, iar cei doi par să aștepte cu nerăbdare venirea pe lume a bebelușului lor.

Abia întoarsă din vacanța în care s-a relaxat, în Grecia, blondina însărcinată a ieșit la o scurtă plimbare care s-a terminat la cumpărături. Gina a purtat o ținută lejeră, alegând o pereche depantaloni lejeri și un tricou gri, la fel de larg. Burtica nu era la vedere, dar de această dată știm cu siguranță că cei doi așteaptă un copilaș, pentru că cuplul chiar a făcut o miză dezvăluire în legătură cu numele pe care le iau în calcul:

„Vreau să ne numim fetița Regina. Merge foarte bine cu Maria (numele de familie al lui Smiley – n.r.)”, a spus Gina Pistol, după care a început să râdă. „Asta e gluma mea preferată. De ce nu? Are și puțin de Gina în el”, a continuat vedeta.

Gina Pistol și Smiley, despre venirea pe lume a copilului lor

La finalul lunii septembrie, Gina Pistol făcea anunțul mult așteptat, prin care își anunța sarcina. Încă cu câteva săptămâni inainte de acest mesaj postat de Gina, presa specula că cei doi își vor mări familia.

„În urma unor analize medicale, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi şi pentru iubirea noastră! Am avut emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am ştiut că totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emoţie în viaţa noastră”, a fost mesajul postat de Gina Pistol pe Instagram, prin care și-a anunțat sarcina.

Gina Pistol și Smiley, viitori părinți

Smiley a făcut și el declarații despre așteptările pe care le are față de viața de tătic, pe care o va începe doar în câteva luni!

„Taţii de fete sunt victime totale. Sper să fiu şi eu o figură autoritară pentru copil. Abia aştept. Deja m-am emoţionat. E un om pentru care voi face orice. Eu sper să fiu ca tată cel puţin la fel de bun ca tatăl meu. Asta îmi doresc. Sper că voi fi permisiv atunci când trebuie şi sever atunci când trebuie. Şi cred că mă voi juca mult. Trebuie să mă joc cu păpuşi, asta e”.