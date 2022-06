Ginerele lui Nicolae Ceaușescu a apărut în direct la TV: "Am scăpat ca printr-o minune". Ce i-a reproșat socrului său, la 33 de ani de la Revoluție

In articol:

Mircea Oprean, ginerele lui Nicolae Ceaușescu, a vorbit recent despre cel care i-a fost socru, dar și despre sfârșitul de care au avut parte cunoscutul dictator și soția lui.

Într-un interviu acordat lui Mihai Gâdea, bărbatul a dezvăluit cum a reușit să scape "ca prin minune" la Revoluție, atunci când era la un pas să fie asasinat împreună cu Zoia Ceaușescu.

Mircea Oprean: "Era limpede că era un sfârșit, că nu se putea continua într-o asemenea structură"

Profesorul Mircea Oprean, ginerele lui Nicolae Ceaușescu, a oferit detalii surprinzătoare despre momentul în care dictatorul a fost dat jos de la conducere. El a mărturisit că Revoluția era iminentă, în condițiile în care tensiunile create de regimul comunist ajunseseră la cote maxime: "Era limpede că era un sfârșit, că nu era '89, că era '90, era limpede că nu se putea continua într-o asemenea structură. Nu mai puteai să îi mai oprești pe oameni. O spun cu regret, socrul meu a rămas închistat într-o politică veche, într-o politică de confruntare.", a declarat soțul Zoiei Ceaușescu, în emisiunea lui Mihai Gâdea.

Mircea Oprean, ginerele lui Nicolae Ceaușescu [Sursa foto: Captură video]

Ginerele și fiica lui Nicolae Ceaușescu au fost la un pas de a fi asasinați

Mircea Oprean a vorbit și despre momentul în care el și soția lui și-au văzut moartea cu ochii. Cei doi au fost la un pas de a fi asasinați la Revoluție, împreună cu Elena și Nicolae Ceaușescu: "Am scăpat ca printr-o minune, pentru că planul ăsta a fost, să fim omorâţi. Ei s-au precipitat, nu au acţionat şi trecând timpul, nu au mai putut face nimic, pentru că lumea a început să se dezmeticească de ce se întâmplă. Terorişti!", a adăugat Mircea Oprean.

Cât despre cea care i-a fost partenera de viață, ginerele cunoscutului dictator a declarat că moartea Zoiei l-a schimbat radical: "Eu îmi reproşez mie, că parcă nu am făcut cât trebuia să fac, deşi dacă lua luna de pe cer, nu aveam ce face cu ea. A avut demnitate. Multe lucruri i le datorez ei. Deschiderea, lecturi, discuții, judecăţi, faptul că eu m-am format ca om şi dacă am ajuns un profesor respectat, în mare parte ea contribuie la treaba asta(...) Fularul este primit de la socrul meu. Eu ca să pot să supravieţuiesc, nu le port ostentativ. Lumea nu înţelege. Pe mine mă liniştesc. Eu verigheta o port în permanenţă. Când eram căsătorit, n-o purtam şi după ce ea a murit, nu am putut să o mai dau jos.", a încheiat ginerele lui Nicolae Ceaușescu, la antena3.ro.

Zoia Ceaușescu și Mircea Oprean [Sursa foto: Captură video]