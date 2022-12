Giulia Anghelescu a trecut prin clipe grele. Fiul acesteia a avut probleme de sănătate: „Când ți-e lumea mai dragă...”

In articol:

Giulia Anghelescu a devenit cunoscută în industria muzicală românească în adolescență atunci când făcea parte din trupa Candy. După o perioadă de succes alături de formație, artista a ales să urmeze o carieră solo.

Citește și: Giulia Anghelescu recunoaște că este o soție cicălitoare: „Așa ne-am născut, ca specie”. Cântăreața a spus tot ce se întâmplă în căsnicia ei

Fiul Giuliei Anghelescu a avut probleme de sănătate

Giulia Anghelescu este o artistă împlinită. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Vlad Huidu, cu care are împreună doi copii, un băiat pe nume Eduard Mikael și o fetiță pe nume Antonia Sabina. De când a devenit mamă, vedeta și-a dedicat foarte mult timp copiilor ei și este foarte grijulie cu aceștia. Recent, fiul acesteia în vârstă de numai șapte ani a avut câteva probleme de sănătate care au venit într-un moment nu tocmai potrivit pentru solistă. Artista a mărturisit că Eduard a avut febră fix în ziua în care ea plănuia să se odihnească, dar acest lucru nu a împiedicat-o să facă tot ce i-a stat în putință pentru a-l face bine pe micuț.

„Eh, și când ți-e lumea mai dragă și crezi că s-au așezat cum trebuie și în sfârșit poți să te pui să te odihnești face copilul mic febră…”, a scris Giulia pe rețelele de socializare.

Citeste si: ”Angajați-vă!” Ștefania, mesaj agresiv în mediul online, după ce nu a fost lăsată să urce într-un avion. Ce a pățit partenera lui Speak- kfetele.ro

Citeste si: Care au fost ultimele cuvinte rostite de Denisa Manelista înainte de a muri. Sora ei, care i-a stat la căpătâi, și-a deschis sufletul la peste 5 ani de la deces: „Știam că va muri. O văzusem cum se simte, știam cât suferă”- bzi.ro

Citește și: Antonia, surpriză de proporții pentru Giulia Anghelescu, la împlinirea a 38 de ani. Soția lui Vlad Huidu a izbucnit în lacrimi: „Am reușit!”

Secretul căsniciei artistei

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 25 de ani, iar de 10 ani sunt căsăstoriți. Cei doi se bucură de fiecare zi petrecută în familie și se iubesc în fiecare zi din ce în ce mai mult.

Artista și fiul său [Sursa foto: Instagram]

Artista a mărturisit că a înțeles că într-o relație trebuie să îl iubești pe celălalt cu tot cu defecte și să nu încerci să îl schimbi. Vedeta a declarat că ea și soțul ei sunt în primul rând foarte buni prieteni și știu care le sunt limitele.

„Anul acesta am împlinit 25 ani de relație și 10 ani de căsnicie. Dacă am rezistat atât cred că o mai ducem. Nu știu cum am reușit. Am înțeles că trebuie să îl iubim cel de lângă noi cu defecte și cu calități. Am învățat că nu este necesar să schimbăm persoana din relație. Cel mai important în relația noastră este că suntem, prieteni foarte buni și ne înțelegem. Știm care sunt limitele celuilalt”, a declarat cântăreața, potrivit antenastars.ro.