Giulia Anghelescu dezvăluie detalii neștiute despre prietenia cu Antonia! Ce legătură este de fapt între cele două artiste: "Fiecare știe exact limitele celeilalte" | EXCLUSIV

In articol:

Giulia Anghelescu, cântăreața de muzică pop, vorbește despre noul proiect lansat de curând, alături de cei de la Dirty Nano, despre prietenia dintre ea și Antonia, dar și despre comentariile negative primite în mediul online. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, artista a povestit că niciodată nu a purtat pică sau invidie pe cineva din industria muzicală.

Giulia Anghelescu, totul despre prietenia cu Antonia

Cu toate acestea, Giulia a menționat că între ea și Antonia există o legătura apropiată, de care este foarte recunoscătoare. Cântăreața a dat detalii și despre cum răspunde comentariilor negative pe care le primește la pozele de pe profilul ei, dar și despre cum a început mișcarea intitulată “badassmom” prin care evidențiază femeilor că viața e mult mai palpitantă cu copii și soț.

Toată lumea știe despre prietenia dintre Giulia Anghlescu și Antonia, dar nimeni nu știe despre povestea din spate. WOWbiz a aflat-o și o împărtășește și cu voi. Se pare că cele două au o prietenie foarte strânsă și încearcă să o țină departe de ochii curioșilor pentru a nu se deteriora.

"O să zic ceva ce probabil nu știe foarte multă lume. Noi, de fapt, când ne vedem, noi nu facem nimic. N-avem nicio poză niciodată, nicio filmare, foarte rar se întâmplă să mai facem ceva împreună. În principiu, vrem să ne bucurăm de timpul petrecut împreună, de aceea avem cele mai puține poze.", a declarat Giulia Anghelescu, în exclusivitate.

Citeste si: „N-aș vrea să sufere restul când l-ar vedea”. Motivul pentru care Anamaria Prodan îl ține ascuns pe iubitul misterios- kanald.ro

Citeste si: Dezertorii ruși întorc armele împotriva lui Vladimir Putin: Ce este Legiunea Rusia Liberă- stirileprotv.ro

Giulia Anghelescu și Antonia sunt prietene adevărate

Giulia Anghelescu și Antonia au o istorie de zeci de ani ca prietene. Niciodată nu au fost invidioase una pe celalaltă și au creat o relație sinceră și frumoasă. În ziua de azi e greu să mai găsești doi colegi de breaslă care să fie prieteni adevărați, însă Giulia și Antonia sunt excepția de la regulă.

"Eu nu am avut niciodată dramul ăsta de invidie, nu mai e mentalitatea de pe vremuri. Eu sunt sincer foarte recunoscătoare pentru prietenia pe care o am cu Antonia. S-a legat super firesc și întâmplător. Cred că așa trebuia să fie. Sunt vreo 11 ani de când suntem prietene, nu am stat să numărăm. Noi suntem genul de prietene care și dacă nu își vorbesc o săptămână, două, trei, o lună, momentul în care ne întâlnim, prietenia noastră nu s-a schimbat cu nimic. Fiecare știe exact limitele celeilalte, se respectă reciproc, respectul este foarte important, probabil de aceea am și reușit să construim o relație de prietenie. Nu prea am vorbit despre prietenia noastră și consider că așa trebuie să rămână, pentru noi.", a mărturisit Giulia Anghelescu, la WOWnews.

Citeste si: ”Eu fac ce spun medicii.” Viorica de la Clejani, mărturisiri despre boala cu care se luptă! Ce restricții are artista- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cel puțin 94 de replici în urma cutremurului de 5,7 din Oltenia/ Seismolog: ”Replicile la un seism de 5-7 sunt normale pentru reechilibrarea zonei”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine ar fi, de fapt, actrița care seamănă izbitor de mult cu Cansu Dere în filmarea virală! Cei mai înfocați fani susțin că este vorba despre Oyku Karayel- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!