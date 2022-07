Giulia Anghelescu recunoaște că este o soție cicălitoare: „Așa ne-am născut, ca specie” . Cântăreața a spus tot ce se întâmplă în căsnicia ei

In articol:

Giulia Anghelescu se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar aceasta și-a atras fanii de partea sa prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mai tot timpul.

Ei bine, un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a recunoscut că este o soție cicălitoare.

Asta nu e tot! Cântăreața a avut și un argument pentru acest fapt, explicând că așa sunt femeile, respectiv așa s-au născut, având acest defect sau poate chiar calitate, de a fi cicălitoare.

Giulia a aruncat bomba! Artista a vrut să se lase de muzică: "I-am zis tatălui meu că nu mai vreau să cânt"

„Așa ne-am născut (n.r. cicălitoare) ca specie, adică dacă ei își dau seama de chestia asta mai de timpuriu, atunci le va fi mult mai bine. Cu orice, cu orice găsesc, adică să nu treacă nicio zi fără să fiu cicălitoare, că altfel ne plictisim.”, a declarat Giulia Anghelescu.

Citeste si: „S-ar putea să fie din apropiați”. Iancu Sterp, primele indicii despre hoții care i-au spart casa- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Când a fost ultima dată cicălitoare Giulia Anghelescu

De asemenea, întrebată fiind când a fost ultima dată când a fost cicălitoare, Giulia Anghelescu nu s-a dat nicio secundă înlături din a povesti concret un episod ce se petrecuse recent în familia sa.

Citeste si: Giulia Anghelescu, mesaj pentru soțul ei la aniversarea de 10 ani de căsătorie: "Lucrurile astea sunt mai importante decât dragostea"| EXCLUSIV

Mai precis, artista și soțul ei s-au pregătit să plece la un eveniment, iar Giulia a fost gata prima, fiind nevoită să aștepte după partenerul ei de viață. Vedeta a mai povestit că a stat la ușă, pentru a-l aștepta, însă nu s-a abținut să nu facă și câteva comentarii privind întârzierea soțului.

„Am fost, din nou, gata prima, dar bine că nu mă aude. Am stat la usă și am așteptat ce să fac?! Am vorbit continuu, am zis este târziu, iar întârziem, tot din cauza ta, nu din cauza mea”, a mai adăugat Giulia.

Giulia Anghelescu [Sursa foto: Instagram]