Giulia Anghelescu s-a îmbolnăvit la scurt timp după ce se vindecase de o răceală cruntă: ”Am luat-o de la capăt”. Cum a ajuns vedeta într-o astfel de situație

In articol:

Giulia Anghelescu, la 37 de ani, este mamă a doi copii, artistă, prezentatoare și soție, ceea ce o face să aibă o viață împlinită, însă acum trece prin momente mai puțin plăcute.

În urmă cu puțin timp, vedeta s-a confruntat cu o răceală severă, care i-a cam luat glasul și a făcut-o să ia o pauză de la rețelele sociale, acolo unde este foarte activă, îngrijorându-și fanii, deloc puțini la număr.

Citeste si: Giulia Anghelescu se confruntă cu probleme de sănătate, după ce s-a vindecat de Covid: "Mă dor toate cele"

Citeste si: Alexandra Dinu l-a dat în judecată pe Adrian Mutu! Ce se întâmplă între ei- kfetele.ro

Citeste si: Răstunare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Giulia Anghelescu a răcit din nou

După o perioadă de tratament și de recuperare, starea de sănătate a Giuliei s-a îmbunătățit și totul se îndrepta spre făgașul normal. Doar că, din păcate, imprevizibilul s-a produs.

Când se bucura că este bine și că a scăpat de probleme, ea trecând și prin infecția cu virusul din China, putând să-și reia activitatea zilnică obișnuită, Giulia a dat din nou de necaz.

De data aceasta, mărturisește ea, totul s-a întâmplat din cauza faptului că nu s-a organizat cum trebuie, fapt ce i-a demonstrat că graba strică treaba.

Pe Instagram, vedeta e revenit în atenția admiratorilor și le-a mărturisit că o greșeală o costă acum scump. Faptul că și-a spălat părul și a ieșit imediat afară, deși temperaturile nu erau tocmai potrivite pentru acest aspect, a făcut ca răceala care dispăruse să se reîntoarcă.

De data aceasta, însă, cântăreața spune că lucrurile nu sunt atât de serioase și că în curând se va vindeca iar și totul va fi bine.

Citeste si: Giulia, tot adevărul despre relația cu Vlad Huidu! Cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi

"Ușor, ușor, îmi revine vocea aia super sexy de răceală. După ce m-am făcut bine după laringo-traheita pe care am avut-o săptămâna trecută, și am tras o grămadă cu tratament să îmi revin, să fiu bine, să fiu aptă de muncă, să fac lucruri... Acum două zile, m-am gândit că după ce m-am spălat pe păr, e momentul potrivit să iau copii de la școală. M-am organizat foarte prost, nu am apucat să mă usuc foarte bine la păr, am ieșit din casă, afară era frig, am răcit, am luat-o de la capăt, practic. Dar e ok, de asta nu am fost online pentru că m-am adunat foarte greu, dar mai bine mai târziu decât deloc", a povestit Giulia Anghelescu pe Instagram.