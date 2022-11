Giulia Anghelescu s-a lăsat pe mâna unui nutriționist. Ce a declarat artista despre acea perioadă: „Eu și Vlad țineam dietă împreună”

In articol:

La fel ca multe alte persoane, Giulia Anghelescu a avut de-a face cu multe dificultăți în adolescență. Una dintre cele mai comune probleme în această perioadă este greutatea. Pentru a putea rezolva acest lucru Giulia a ajuns să se înfometeze, iar mai târziu a mers la un medic nutriționist.

Vedeta a mărturisit că ea împreună cu soțul ei, Vlad Huidu, cu care are o căsnicie de 10 ani, au perioade în care țin amândoi dietă.

,,Avem perioade când eu și Vlad țineam dietă împreună. Când el slăbise 14 kg țineam un regim împreună, nu era un regim extraordinar de greu de dus, făceam foarte mult sport, mâncam foarte sănătos. Dar acum încă încerc să-l conving să renunțe la dulciuri, la sucuri, la pâine, nu prea reușesc”, a declarat vedeta.

Giulia SAnghelescu și soțul său, Vlad Huidu [Sursa foto: Instagram]

Giulia a mai dezvăluit și faptul că a fost la nutriționiști în trecut iar acum merge numai când este cu adevărat nevoie deoarece a învățat de ce are nevoie corpul ei și care este limita acestuia.

„La nutriționist am fost în anii trecuți, acum deja cam știu ce poate corpul meu și ce își dorește organismul și nu mai ajung decât dacă e musai”, a mai completat aceasta.

Giulia Anghelescu: ,,El zice că din cauza mea nu slăbește”

Artista a mai dezvăluit că este pasionată de gastronomie și că soțul ei se plânge că din cauza ei nu slăbește. Giulia Anghelescu este lăudată de soțul ei pentru modul în care gătește. Conform spuselor ei, la început mama sa a învățat-o să gătească, iar acum se lasă pe mâna rețetelor postate pe Youtube.

„Normal că gătesc! El zice că din cauza mea nu slăbește, pentru că eu gătesc prea bine. Pare că da. Sunt pasionată de orice înseamnă gastronomie, dacă mă lasă cineva în bucătărie, acolo stau o zi întreagă fără doar și poate. De la mama am învățat și bine, la început, practic nu știam să fac nimic, dar ușor, ușor am învățat de la mama, după care am învățat după niște cărți, după care am descoperit Youtube-ul și m-am apucat de treabă”, a mai povestit Giulia Anghelescu.

