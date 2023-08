Goncalo Ramos este oficial jucătorul celor de la PSG! Cât îi va costa transferul în cazul în care îl vor cumpăra definitiv pe atacantul portughez și ce alte transferuri a mai efectuat clubul

PSG l-a adus sub formă de împrumut pe Goncalo Ramos de la Benfica Lisabona. Atacantul are 21 de ani și campioana en-titre din Franța are în contract opțiunea de a-l cumpăra.