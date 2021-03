Gp Blaze Mireasa, nume real! Cum îl cheamă în buletin pe concurentul din sezon 3! Mulți au crezut că nu văd bine

In articol:

Gp Blaze, pe numele real Godspower Morris Okpata, s-a născut pe 2 februarie 1995 într-o familie numeroasă din Nigeria, orașul Portharcourt.

Blaze, trai greu în Nigeria. Ce spune despre copilărie

În anul 2015 a ajuns în România, alături de aproape 300 de tineri de culoare. Blaze susține că traiul în Nigeria era destul de greu și a plecat de la principiul totul sau nimic. Acesta a venit în România cu o bursă de studii la Universitatea Maritimă din Constanța.

"Am 26 de ani și sunt din Nigeria, am venit în România în 2015, am avut o bursă de studii.

Am studiat la Constanța, la Marină. Am decis să mă mut în București să fac masterul la Universitate, la Administrarea afacerilor. Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am ănceput să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe Youtube sau social media.", și-a început povestea Blaze, concurentul de la Mireasa sezon 3.

Însă până să devină celebru, Gp Blaze de la Mireasa a fost nevoit să învețe să se descurce singur. A fost o lecție primită de la viață încă de pe vremea în care se afla în Nigeria.

"Tatăl meu lucrează la Universitate, iar mama mea nu muncește. Am cinci surori și doi frați. Mâncam la 2-3 zile. A fost foarte greu. Când îi ceream tatălui meu bani, îmi zicea că nu are. Am decis să vin la studii în România și să mă folosesc de talentul meu de pe Youtube", a mai spus Blaze de la Mireasa sezon 3.

Blaze Mireasa, poveste de dragoste cu o româncă: "Un sfârșit dureros"

Nici în dragoste nu i-a surâs prea tare norocul. Blaze a avut o frumoasă poveste de dragoste cu o româncă, care a durat timp de 2 ani, însă a avut un sfârșit dureros pentru artist.

"Am avut o relație de doi ani cu o româncă, a fost foarte ok, a fost foarte frumos. Nu a mers, ne-am despărțit în octombrie după 2 ani, ea s-a despărțit, nu eu. A fost alegerea ei. Am suferit. Când am fost cu ea nu am făcut vlog. Ea a fost geloasă, am fost și eu. Când nu ești gelos nu iubești. Nu cred că există femeia perfectă. Am nevoie de o femeie inteligentă, frumoasă, puternică, atât. Vreau să studiez, să nu mă grăbesc. Pas cu pas.", a mai povestit Blaze de la Mireasa.

Blaze TikTok, nigerianul este viral în online

Blaze a devenit viral pe TikTok la scurt timp după despărțirea dureroasă prin care a trecut. Nigerianul a avut succes încă de la primele postări și a decis să meargă în continuare cu acest domeniu, mai ales că era pasionat de actorie, social media și tot ce ține de acestă zonă.

"Am început cu TikTok unde am fost viral, foarte viral știu asta.", a adăugat Blaze.

Pe lângă TikTok, Blaze are și un canal de Youtube unde postează diverse clipuri legate de experiențele din România. Ba mai mult decât atât, Gp Blaze are și un serial pe nume "Un negru în România".

Blaze, colaborări muzicale cu mai mulți artiști

Blaze este pasionat și de muzică, acesta cântă rap și are câteva colaborări muzicale cu mai mulți artiști din România, acolo unde cântă partea de rap. Ce mai recentă colaborare este cu Tzancă Uraganu și John Albert, la piesa "Ai intrat în viața mea ca într-un cazino".

Mai mult decât atât, Blaze face pe Youtube, în mod constant, reacții la melodiile din trendingul românesc.