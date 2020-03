Prof. dr. Raúl Ortiz de Lejarazu, specialist în microbiologie, directorul Centrului National al Gripei din orașul Valladolid, Spania, a postat pe twitter un grafic interesant, care explică, pe înțelesul tuturor, simptomatologia persoanelor infectate cu virusul COVID 19.

Puteți vedea, în imaginea propusă de specialistul spaniol cum reacționează persoanele infectate de Coronavirus, în funcție de starea de sănătate a fiecăreia. Mai mult decât atât, potrivit graficului, se poate observa faptul că cele mai mari procente ale îmbolnăvirilor sunt alcătuite din persoane asimptomatice - 30% si cu simptome ușoare sau moderate - 55%.

O statistică extrem de interesantă propusă de specialistul spaniol, prof. dr. Raúl Ortiz de Lejarazu, care a declarat că acest grafin ajută la înțelegerea evoluției bolii și gradului de afectare al purtătorilor acestui virus.

Motivul pentru care pacientii cu diabet sunt grav afectati de COVID-19

De ce sunt pacientii cu diabet predispusi sa dezvolte complicatii in cazul infectarii cu coronavirus.

In cazul persoanelor diagnosticate cu diabet sistemul imunitar este mai slabit, motiv pentru care sunt expuse riscului sa faca forme grave ale bolii, in urma infectarii cu COVID-19.

"Unul dintre studiile citite, din Statele Unite, arăta că experții clinicieni au ajuns la concluzia că există mai multe ipoteze despre felul în care virusul atacă organismul persoanelor cu diabet. Una dintre ipoteze se bazează pe faptul că virusul trăiește și se înmulțește mult mai bine într-un organism care are o hiperglicemie, o altă ipoteză este dată de faptul că organismul persoanelor cu diabet este deja tarat și are un anumit grad de insuficiență imunitară. Aceste două ipoteze sunt principalele cauze care au fost identificate legate de modul în care virusul atacă organismul persoanelor diabetice", a declarat, pentru digi24, Ioana Stancel, expert in politici de sanatate publica.

Ioana Stancel a spus de ce crede ca tot mai multi tineri au decedat de pe urma virusului.

„Virusul își produce mutații și atacă în mod diferit diferite organisme umane. Citeam studii ale experților clinicieni din SUA și Italia, care spuneau că bănuiesc că aceeași afectare pe care virusul o dă aparatului respirator o dă și altor sisteme, inclusiv sistemului cardiovascular și atunci ne putem aștepta la decese și la persoane mai tinere”, a precizat ea.

COVID-19 face ravagii in organismele slabite de diferite afectiuni. Multi tineri nu stiu ca sufera de anumite boli si cred ca sunt feriti de complicatii, spune Ioana Stancel.

"Deși foarte multe persoane tinere sunt aparent sănătoase, doar pentru că nu au fost diagnosticate cu o boală cronică nu înseamnă că acea boală nu există. Ne putem uita la tineri care par sănătoși, dar doar pentru că nu au confirmat o boală, nu pentru că nu ar avea acea boală", a mai declarat expertul in politici de sanatate publica intr-o interventie telefonica in direct pentru sursa citata.