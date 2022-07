Grațiela, adevărul despre relația cu Odeh, după eliminarea din Casa Iubirii: "Mi-a făcut surpriză la hotel" | EXCLUSIV

In articol:

Grațiela, eliminată din Casa iubirii, vorbește despre experiența ei în show, dar și despre relația cu Odeh. Grațiela a declarat în emisiunea Culisele iubirii prezentată de Bianca Comănici că relația cu Odeh a început să scârțâie puțin deoarece este un băiat foarte gelos, însă comunicând au reușit să clarifice anumite lucruri.

Grațiela, adevărul despre relația cu Odeh

Tânăra a menționat că este convinsă că ea și cu Odeh vor rămâne mult timp împreună, declarând că Odeh este genul ei de băiat, drăgăstos și pupăcios. Grațiela a vorbit și despre cuplurile formate în show, menționând că Bianca nu are sentimente foarte puternice pentru Adrian.

Grațiela și Odeh a fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din emisiune. Ea a fost eliminată, iar el a rămas în casă. Dacă mai sunt un cuplu ne-a spus chiar Grațiela și l-a descris așa cum îl cunoaște ea, departe de camerele de filmat.

"Eu și Odeh vom rămâne împreună pentru o perioadă lungă de timp. Odeh este genul meu de băiat ca și aspect în primul rând, la comportament este foarte vulcanic ca și mine. La lucrul ăsta ar trebui să lucrăm amândoi, pentru că la o ceartă, niciunul dintre noi nu cedează, suntem încăpățânați. El e mai mult orgolios, eu nu prea. E foarte drăgăstos, foarte pupăcios, dulce." , a declarat Grațiela.

Ce s-a întâmplat între Grațiela și Odeh când au încălcat regulamentul?

În timpul emisiunii, Grațiela și Odeh au încălcat regulamentul și s-au văzut în afară. Tânăra a recunoscut ce s-a întâmplat între ei în acele momente și cât de mult timp au petrecut departe de ochii curioșilor.

"Noi am avut vreo patru zile libere și în momentul acela când nu îl mai vedeam la filmări mi se făcuse foarte dor de el și simțeam nevoia să îi scriu. Mi-am făcut un cont fals și i-am dat mesaj. De acolo am început să vorbim. Am zis că oricum vom șterge mesajele, că nu se va afla.(...) Ne-am văzut de mai multe ori. În concediu, eu m-am întors de la mare, el de la munte și am zis să ne vedem. Ne-am văzut în noaptea respectivă, am stat în parc până la trei dimineața, iar următoarea seară mă chemase la el acasă și de fapt mi-a făcut surpriză la un hotel.", a mărturisit Grațiela, în platoul WOWbiz.