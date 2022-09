Grațiela de la Casa Iubirii face primele declarații după s-a despărțit de Odeh: “I-am oferit tot ce a avut nevoie” | EXCLUSIV

In articol:

Grațiela, fostă concurentă în Casa iubirii, a povestit ce se întâmplă acum în viața ei, dar și adevărul despre relația cu Odeh. Invitată în emisiunea Culisele Iubirii, prezentată de Bianca Comănici, tânăra a vorbit despre planurile pe care le are, menționând că ar vrea o carieră în televiziune.

Adevăratul motiv pentru care Grațiela și Odeh s-au despărțit

Grațiela a declarat că în acest moment povestea de dragoste pe care o are cu Odeh scârțâie, chiar dacă s-a spus și primul “te iubesc”. Cei doi nu s-au mai văzut de două săptămâni, iar tânăra se gândește chiar la o despărțire.

Grațiela și Odeh nu mai formează un cuplu. Cei doi au avut un parcurs frumos în Casa Iubirii, dar se pare că în afară nu au rezistat prea mult. Grațiela a făcut primele declarații după despărțire și a dezvăluit motivul real pentru care s-a rupt lanțul de iubire.

"La început totul a fost roz, am fost în vacanță, ne-am plimbat, dar acum s-au cam stricat lucrurile. Nu mai este cum era la început. De vreo două săptămâni nu prea am mai vorbit, nu ne-am mai văzut, a fost totul ca și cum nu am mai fi într-o relație. Putem să spunem că suntem despărțiți, acum vorbim foarte puțin. S-au întâmplat multe lucruri între noi, o să povestesc pe viitor, nu vreau să vorbesc acum despre asta. Sentimentele nu au cum să dispară atât de repede, mai ales că s-a spus și primul te iubesc.", a mărturisit Grațiela.

Grațiela, despre Odeh: "Mereu am fost la dispoziția lui"

Cei doi nu se urăsc, dar nici nu se mai iubesc. Grațiela recunoaște că i-a fost greu primele zile, însă, după un timp, a reușit să treacă peste despărțire.

Aceasta susține că s-a comportat exemplar în relație și separarea este din vina lui Odeh.

"I-am oferit tot ce a avut nevoie, mereu am fost la dispoziția lui, mereu am încercat să îl înțeleg. Pe când el, nu știu...Cred că a văzut că într-adevăr țin la el și s-a culcat pe urechea că nu o să pot să renunț la el, dar de fapt nu e așa. La început am plâns, dar m-am obișnuit cu absența lui. El m-a făcut să mă obișnuiesc cu asta. Nu mai e focul ăla aprins așa ca la început.", a declarat Grațiela, în emisiunea de pe canalul de YouTube WOWnews.

