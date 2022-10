Grațiela de la Casa Iubirii l-a înlocuit pe Odeh! Cine este noul ei iubit? "Mă face să fiu liniștită, este bebelușul meu" | EXCLUSIV

In articol:

Grațiela, fostă concurentă în Casa iubirii, l-a uitat pe Odeh și a vorbit despre noua ei relație. Invitată alături de iubitul ei, Antonio, în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, cei doi au povestit cum s-au cunoscut, cum a fost primul lor sărut, dar și despre planurile de viitor pe care le au.

Grațiela are un nou iubit

Grațiela a declarat că actualul ei iubit este un băiat educat, atent și grijuliu, neavând ce să-i reproșeze. Antonio a menționat că părinții lui o plac foarte mult pe Grațiela, că locuiesc împreună alături de familia lui și că vede un viitor frumos alături de ea. Cei doi se înțeleg foarte bine, iar Grațiela a spus că Antonio o face să fie mai liniștită, ea fiind o fire dezinvoltă și vulcanică.

Grațiela și Odeh sunt istorie! Acum, tânăra și-a făcut o nouă relație, alături de un băiat pe care l-a prezentat în premieră, în platoul WOWbiz. Cei doi au povestit cum a început povestea lor de dragoste și cum se percep unul pe celălalt. Se pare că lucrurile sunt serioase, cunoscându-și deja părinții.

"Antonio: Dintr-o joacă a reieșit această relație. Suntem împreună de trei săptămâni. Eu am crezut că vorbesc cu un cont fake, dar când am văzut-o, am rămas așa surprins că ea chiar există.(...) Eu văd în ea un viitor, nu este ceva trecător. E super agitată, deschisă, chiar o duce minte, e fix cum trebuie să fie o fată. Îmi place caracterul ei, cum e ea ca persoană, energia, are acel ceva.

Grațiela: Părinții noștri s-au și cunoscut. Chiar e ceva diferit de data asta. El este un băiat foarte liniștit, încerc să mă obișnuiesc, de multe ori îi zic să mai facă ceva să ne certăm, e prea liniște. Suntem diferiți, dar nu îmi provoacă agitație. Mă face să fiu liniștită și nu înțeleg cum se întâmplă chestia asta. Îmi provoacă liniște.(...) Părinții lui țin la mine, sunt foarte primitori. Mereu zic de mine, sunt acolo și îmi place lucrul ăsta. Antonio este bebelușul meu, un băiat cu foarte mult bun simț, foarte educat. Până acum, la orice oră, a fost lângă mine. Este un băiat foarte bun și de apreciat, care rar mai întâlnești în zilele noastre. Și este și simpatic. Este foarte pupăcios, câteodată exagerat, dar nu pot să zic că e un lucru rău.", a declarat noul cuplu.

Odeh încă o caută pe Grațiela

Și într-o altă relație, Odeh nu îi dă pace Grațielei. Aceasta s-a plâns că a fost căutată de fostul ei, chiar și după despărțire. Antonio, noul ei iubit i-a sărit imediat în apărare.

"Grațiela: Odeh m-a sunat și acum o săptămână. Ieșisem cu Dragoș, cu Robert de la Casa Iubirii, verișoara mea și niște prieteni și el chiar insista să mă sune, dar nu i-am răspuns. Nu am mai avut nicio treabă. După ce a văzut că nu i-am răspuns, nu m-a mai sunat.

Antonio: Eu nu am nicio părere. Dacă nu mai au nimic de împărțit, eu zic că ar trebui să o încheie definitiv. Momentan nu mă deranjează că o sună, dar nu aș vrea să o mai facă. Cel puțin de când e cu mine, nu a mai sunat-o deloc. Acum nu știu ce va fi pe viitor.", au mai adăugat Grațiela și Antonio, la Culisele Iubirii.

