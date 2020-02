Grațiela Duban de la Survivor mărturisiri despre moartea mamei

Survivor mărturisiri despre moartea mamei" />

Faimoșii și Războinici de la Survivor au luptat în această seară pentru premiul de comunicare. Înainte de meci, prezentatorul le-a spus concurenților din Republica Dominicană că cei care câștigă vor primi vești de la familiile lor. Faimoșii nu au primit încă un astfel de premiu și au izbucnit în lacrimi când au povestit despre cei dragi, care îi privesc de acasă.

Faimoasa Grațiela Duban a făcut mărturisiri dureroase la Survivor

Grațile Duban, care și-a pierdut mama în urmă cu câțiva ani, a povestit despre relația pe care o are cu sora ei.

„În momentul ăsta ar fi balsam pentru sufletul să primesc ceva de acasă, indiferent de la cine, de la Oana, nașa mea, de la Alin, de la oricine. Ar fi minune să primesc de la Andrei (n.r. - Andrei Duban, soțul Grațielei) și de la Armin (n.r. fiul Grațielei)”, i-a spus Faimoasa coechipierei sale, printre lacrimi.

Mama mea mă ambiționa foarte tare, știa exact unde să apese ca să îmi dea elan și întotdeauna îmi spunea: Grați, dacă tu zbori și la un moment dat tu dai cu capul de sus, eu sunt aici jos să te prind și să te mai ridic o dată. Știu că de când am pierdut-o pe ea, de când aveam 20 de ani, tot ce am făcut în viață am făcut ca ea să fie mândră de mine, de acolo de sus și am urmat pașii pe care ea și-ar fi dorit să îi rumez. Știu că e mândră și aici visez numai lucruri ciudate, visez morți, o visez pe ea, îl visez pe tataie”, a spus Grațiela Duban într-un testimonial, plângând.