Survivor au de ales între Grațiela și războinicul Andi kalooga_36441" >

Faimoșii au pierdut meciul de imunitate și au fost nevoiți să nominalizeze un concurent spre eliminare. Concurenții au votat și Grațiela Duban este cea propusă spre eliminare.

Concurenți Survivor România - Grațiela Teohari Duban

Grațiela Teohari Duban este actriță și o prezență plină de șarm, atât pe scenă, cât și pe micile și marile ecrane. A evoluat în reality show-uri, ca invitat într-o serie de emisiuni, precum și în spoturi publicitare.

Scena teatrului “Tony Bulandra” din Târgoviște a fost locul unde s-a afirmat ca actriță, după ce a terminat Facultatea de Actorie, dar a interpretat și roluri în mai multe producții de lungmetraj: “La bani, la cap, la oase”, unde a jucat partitura principală, “Cafea foarte dulce”, “Rămâi cu mine”.

Citeste si: Andrei de la Survivor, lacrimi amare de Ziua mamei! S-a stins din viață acum câțiva ani, însă de 8 martie i-a transmis un mesaj cutremurător: "Aș da orice să-i mai pot spune iartă-mă"

Citeste si: Andi de la Survivor, nominalizat de către colegi spre eliminare! Reacția războinicului: "Am simțit lucrul ăsta"

Citeste si: Elena de la Survivor România, dezvăluiri cutremurătoare despre trădările fostului soț! ”M-a înșelat cu prima lui iubită, iar pentru copilul nostru, nu prea este tată!”

A jucat, de asemenea, în seriale precum “17”, “Viață în 3”, “Un pas înainte”. Grațiela este soția actorului Andrei Duban și împreună au un băiețel, Armin, în vârstă de șapte ani. În prezent, Grațiela Teohari Duban e actor la “Teatrul pentru copii Ion Creangă” din București și colaborează cu teatrul “Avangardia”, unde joacă alături de soțul ei în piesa “Iubito, îți rămân dator”. Efervescentă, optimistă și cu un zâmbet cuceritor, Grațiela Teohari Duban spune că este pregătită să intre în competiția “Survivor România”. Cel mai mult îi este teamă de propriile-i emoții.

“Toleranța și răbdarea sunt calitățile care îmi vor fi aliate în această competiție. Cel mai dificil îmi va fi să gestionez dorul de casă, de familie. Sunt conștientă că nu va fi ușor și vreau să demonstrez că pot face față chiar și în condițiile foarte dificile din Republica Dominicană”, declară Grațiela Teohari Duban despre sentimentele care o încearcă.

Andi de la Survivor, nominalizat de către colegi spre eliminare! Reacția războinicului: "Am simțit lucrul ăsta"

Andi de la Survivor, primul propus spre eliminare în această săptămână.

Andi a fost propus spre eliminare de către colegii săi de la Survivor.

"Războinicii au decis din nou, aici avem numele primului nominalizat din această săptămână. Primul nominalizat în această săptămână este Andi. Te așteptai la această decizie?", a declarat Dan Cruceru, prezentatorul Survivor.

"Da, sigur că mă așteptam. Deși colegii mei nu s-au vorbit, poate din coincidență au votat în aceeași direcție. Și eu am simțit lucrul astă de săptămâna trecută, deci nu e vreo surpriză pentru mine. Mă bucur, în schimb, că există o unitate și că au votat toți în aceeași direcție. Asta face o echipă", a spus Andi.

Concurenți Survivor România - Andi Constantin

Andi Constantin are 28 de ani si este originar din Baicoi, Prahova. Este atlet de performanta, practica fitness de peste 10 ani si este multiplu campion national la aceasta ramura sportiva. Are ca background sportiv si karate, kick-boxing si kempo si, in paralel, timp de 11 ani, a jucat fotbal.

Andi este antreprenor si creator de continut online. In prezent locuieste in Bucuresti.

"Am ales sa particip la pentru ca sunt un adept al provocarilor, am o fire competitiva si pentru ca simt nevoia de o iesire din cotidian, de o schimbare de directie de la regulile inguste ale societatii", declara Andi Constantin.

Pe toti acesti concurenti, cu caractere puternice, cu profesii diferite, provenind din medii diverse, ii uneste un singur tel, acela de a-si depasi limitele si a deveni acel "Supravietuitor" care sa inspire milioane de oameni ca totul este posibil cand crezi in visul tau: Survivor România.