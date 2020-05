In articol:

Cristina Șișcanu și Grațiela Duban nu și-au mai vorbit de la Survivor . Și asta pentru că soția lui Mădălin Ionescu a plecat din Republica Dominicană dezamăgită de colega sa de echipă.

Se pare că totul a plecat de la faptul că Șișcanu a primit toate voturile echipei sale pentru a părăsi competiția. Chiar atunci, aceasta a spus că nu se aștepta să fie votată și de Grațiela Duban, cu care ea credea că a legat o prietenie. Grațiela i-a replicat ea că a votat corect, conform princiilor sale, iar Cristina Șișcanu era cea mai slabă sportivă din echipa lor. ( Vezi AICI discuția dintre Grațiela Duban și Cristina Siscanu de la Survivor

”Principiile ei de viață au funcționat doar la mine. Pe mine m-a nominalizat pentru că a spus că eram cea mai slabă, dar când a nominalizat-o pe Elena a uitat de principii și a spus că a nominalizat-o din alte considerente, chiar dacă era bună pe traseu”, a replicat Cristina Șișcanu, la emisiunea Fan Arena, lăsând să se înțeleagă că a fpst dezamăgită de Grațiela pe care o credea prietenă.

Pe de altă parte, Grațiela Duban a mărturuisit că niciodată nu a considerat-o pe Cristina Șișcanu prietena ei și nici nu a simțit că ele două sunt apropiate sufletește. ”Săptămânile trecute am ascultat un interviu al Cristinei în care spunea că ea se atașase de mine. Eu nu am simțit lucrul ăsta. Eu nu am simțit că ea era apropiată de mine sufletește de mine, nu am simțit că suntem foarte apropiate. Nu-mi pare rău că am procedat așa. Asta am simțit să fac în acel moment”, a afirmat Grațiela Duban.

Cele două foste concurente de la Survivor au mărturisit la FanArena că nu s-au mai văzut de când s-au întors din Republica Dominicană, nu au vorbit nici la telefon și nici nu au ce să-și mai spună acum.

”De atunci nu am mai vorbit și nici nu știu ce aș mai putea să vorbesc cu ea. Cu ceilalți care au ieșit am rămas apropiată. Cum ea zice că are niște principii în viață, pe care oricum la Survivor le-a aplicat doar în cazul meu, am și eu principii. Eu dacă cumva am zis că sunt alături de un om, sunt alături de el. Am zis și acolo, că mă așteptam ca Grațiela să acționeze mai cerebral (...) Ea (n.red Grațiela) când a venit nu m-a sunat, deși noi, cu Ruby, cu Bogdan , ne-am întâlnit înante să fie nebunia asta cu coronavirusul. Ea când a venit nu m-a sunat, nici eu n-am sunat-o. Mi s-a părut ciudat ce s-a întâmplat atunci, ea știe, a văzut că am dat declarații pe subiectul ăsta”, a mai spus Cristina Șișcanu.