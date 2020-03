Gratiela Duban a revenit in urma cu cateva zile in tara, dupa eliminarea sa din competitia "Survivor Romania", si pentru doua saptamani se va afla in autoizolare alaturi de familie. Frumoasa actrita e fericita ca se afla alaturi de cei dragi si abia asteapta ca perioada dificila, impusa de pandemie sa treaca, iar viata sa revina la normalitate.

Acum sunt in perioada de autoizolare, Andrei a cumparat mare parte din cele necesare pentru zilele in care vom sta in casa. Ne simtim forte bine si timpul petrecut impreuna este minunat pentru noi. Incerc sa ma readaptez la fusul orar, mi-e destul de dificil. Sunt dezorientata, inca nu realizez ca sunt acasa.", a declarat Gratiela Duban.

Gratiela Duban: „Simt nevoia sa mananc in continuare orez...”

La plecarea in Dominicana, indragita actrita avea emotii in legatura cu modul in care sotul ei, Andrei, se va descurca cu toate treburile casei, dar si cu indrumarea scolara a fiului lor, Armin. Surpriza a fost cu atat mai mare cu cat a fost asteptata acasa cu o ordine desavarsita in viata de familie.

"Cand am ajuns acasa si l-am vazut pe Armin ca face telescoala, am vrut sa asist la o ora de matematica, sa vad cum decurge. Am fost impresionata; atunci cand am plecat nu stia tabla inmultirii si nimic despre impartire. De asemenea, frigiderul era plin, iar Andrei m-a asteptat cu sarmale si snitele dupa o reteta proprie. M-a depasit in bucatarie! Nu mi-am imaginat ca o sa descurce atat de bine. Florile sunt ingrijite, inflorite. Imi dau seama ca m-a inlocuit cu succes", a povestit faimoasa.

Orezul a ramas in continuare in meniul actritei. Are chiar o reteta de preparare asemanatoare celei din Dominicana, chiar daca a imbunatatit-o.

"Imi este in permanenta foame. Andrei se sperie pentru ca in zece ani nu m-a vazut mancand atat. Simt nevoia sa mananc in continuare orez. Prepar orezul cum il faceam acolo. Am inlocuit apa de cocos cu lapte de cocos, pentru ca nu am gasit apa bio, de la sursa, cum imi aducea Cezar; adaug o bucatica de unt, iese foarte, foarte cremos, cum imi iesea pe insula. Acum combin cu banana pe care o pisez pana devine piure si adaug Nutella", povesteste Gratiela despre modul in care si-a imbogatit meniul dominican.

Gratiela Duban are si un gand pentru colegii sai ramasi in Dominicana, carora le tine in continuare pumnii, acum din fata micului ecran.

"Sunt cu inima alaturi de ei, ma bucur foarte tare ca au castigat la ultimele jocuri de imunitate. Le doresc sa fie sanatosi, sa lupte in continuare, sa ma faca mandra de ceea ce vor castiga. Imi doresc sa manance si ei mai bine ca sa fie si mai puternici. Le tin pumnii in continuare, sunt alaturi de ei si am emotii de fiecare data cand ii vad pe traseu", a adaugat Gratiela.