Greeg, de la “Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat", un tătic devotat: "În fiecare seară discutăm despre planete, stații spațiale..."

Greeg, coprezentatorul matinalului "Dimineața pe doi cu Greeg si Cernat" de la Kanal D2 și Radio Impuls, este unul dintre cei mai longevivi și profesioniști oameni de radio din țara noastră. Când nu se află în studioul matinalului, acesta își dedică timpul liber fiicei sale, Emma, în vârstă de 8 ani. Micuța este centrul universului părinților săi, iar Greeg spune că fiica sa l-a învățat ce înseamnă cu adevărat iubirea necondiționată.

"Emma m-a transformat. Am descoperit de când o am că iubesc copiii extraordinar de mult. Dacă n-aș mai face o carieră în entertainment, cu siguranță aș face o carieră ce ar avea legătură cu educația copiilor, cu starea lor de bine. Fiica mea m-a responsabilizat foarte mult. Re î nvăț o mulțime de lucruri alături de ea. De exemplu, am redescoperit plăcerea scrisului de mâna", a împărtășit Greeg.

Vedeta Radio Impuls și Kanal D2 spune că și-a găsit în micuța Emma un adevărat partener de discuții, curiozitatea ei vine în întâmpinarea preocupărilor omului de radio și de TV.

" Nu se plictisește, e curioasă și pasionată, mai nou, de cosmos. În fiecare seară discutăm despre planete, stații spațiale, cum mănâncă și cum dorm oamenii în spațiu. Relaxarea mea este și relaxarea copilului și avem tot felul de activități împreună. În weekend avem timp de noi și ieșim foarte mult în natură. Face și mult sport, patinaj și tenis, iar cu ocazia asta m-am apucat și eu de tenis. Am observat că are înclinații spre actorie, dans. Mergem în călătorii în care <batem> la picior orașele și ține pasul cu genul asta de activitate", a mai povestit Greeg.

Greeg se află în fiecare dimineață la pupitrul matinalului “Dimineață pe doi cu Greeg și Cernat”, alături de Cosmin Cernat, de luni până vineri, de la ora 07:00, la Radio Impuls și Kanal D2. Emisiunea poate fi urmărită simultam pe Kanal D2 și Radio Impuls.