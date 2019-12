Cornel Galeș a murit într-un teribil accident de mașină în Spania.

Greșeala fatală care i-a adus moartea lui Cornel Galeș. Văduvul Ilenei Ciuculete nu circula regulamentar

Din primele informații, se pare că văduvul Ilenei Ciuculete nu purta centura în momentul impactului. Greșeala teribilă i-a adus moartea pe loc.

Șoferul mașinii cu care circula era chiar el și accidentul s-a produs după ce o altă mașina a intrat în autovehiculul pe care-l conducea. Cornel Galeș se îndrepta împreună cu un prieten bun de-al său spre un restaurant cu specific românesc pe care îl frecventa.

„Erau trei în mașină, Cornel era la volan. Nu avea centură, cineva a intrat în ei și el a murit. Am vorbit cu unul dintre cei care era în mașină, era în stare de șoc și abia înțelegeam ce spune. Ne-au dat și număr de cadavru, am rugat pe cineva care știe spaniolă să sune acolo. Cadavrul există, dar nu vor să ne dea detalii pentru că nu îi lasă legea, nu suntem rude apropiate. Dar el nu mai are pe nimeni pe lumea asta, nu știu ce să mai zic… Sper să nu fie adevărat, dar cred că este”, sunt dezvăluirile care au apărut după decesul lui Galeș.