Greutățile nespuse prin care a trecut marea actriță Rodica Popescu Bitănescu. Trăirile dureroase din spatele zâmbetului: „Nu suport trecutul”

Rodica Popescu Bitănescu a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre viața ei personală. Marea actriță a mărturisit greutățile prin care a trecut de-a lungul anilor. Nimeni nu se aștepta la asta.

Greutățile nespuse, trăite de Rodica Popescu Bitănescu

De ce nu suportă trecutul?

În cadrul unui interviu, aceasta a făcut mărturisiri neștiute din viața ei. Actrița a spus faptul că este o persoană care trăiește în prezent și nu îi place să păstreze fotografii, din contră, le rupe când are ocazia. Acest lucru se întâmplă deoarece artista are amintiri mai puțin plăcute și trăiri din trecut, de care nu vrea să își amintească.

„Sunt o persoană care trăieşte în prezent, nu mă uit la ce am făcut în trecut. De aceea eu nici nu am fotografii. Eu am rupt tot. Nu mă interesează teancurile de fotografii. Eu am amintirile în cap. Apoi, mie fotografiile îmi fac foarte rău, nu suport trecutul, îmi face foarte rău.

Pentru că am nişte amintiri pe care nu le suport, am un trecut dureros, familia mea a trecut prin multe necazuri, pentru că s-au schimbat multe regimuri. Nu vreau să-mi aduc aminte, mă întristează” , a spus actrița pentru adevărul.ro .

Marea actriță și-a dorit 11 copii

Rodica Popescu Bitănescu este foarte cunoscută, însă nu foarte mulți oameni îi cunosc viața în totalitate. În urmă cu ceva timp, în cadrul emsiunii „40 de întrebări”, moderată de Denise Rifai, actrița a vorbit despre căsătorie și copii. Aceasta este căsătorită cu Mircea Bitănescu, ce are ca profesie meseria de jurist. În cadrul emisiunii, actrița a precizat că nu regretă faptul că nu a făcut un copil, deși la un moment dat, ea și-a dorit să aibă 11 minuni.

„Nicio clipă nu regret! Sunt destul de puternică și de conștientă că în clipa în care m-am hotărât să fac un lucru, nu mă mai uit înapoi și nu încep să mă vait. Eu am vrut să fac 11 copii, la un moment dat, după ce urmărisem un film rusesc.

Iubesc enorm copiii, dar mi-am întors gândul din niște motive foarte serioase… mi-am schimbat gândul și n-am mai făcut niciunul, și trăiesc foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu!” a spus actrița, în cadrul emisiunii moderate de Denise Rifai.