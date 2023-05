Greva profesorilor 2023. Câte zile se poate prelungi greva din școli

In articol:

Greva profesorilor, care a început luni, 22 mai 2023, îi îngrijorează pe părinții a peste 3 milioane de elevi și copii de grădiniță din toată țara.

Greva profesorilor 2023

Sindicaliștii nu au fost mulțumiți de negocierile de la Guvern.

Greva profesorilor a început luni și are șanse mari să continue pe termen nedeterminat. Deși Liderii Coaliției le-au oferit profesorilor debutanți suma de 2.000 de lei în plus pe an, iar personalului nedidactic o creștere la salariu de maximum 8%, sindicaliștii nu au fost mulțumiți de propunerea de la Guvern.

Oferta a fost refuzată, motiv pentru care 220.000 de dascăli și personal auxiliar din învățământul Românesc nu vor ține cursuri începând din această dimineață.

În cadrul întâlnirii de la Guvern, Premierul Nicolae Ciucă a mărturisit că soluţia pentru revendicările sindicatelor din educaţie este în legea salarizării unitare, în timp ce minsitrul Muncii, Marius Budăi, consideră că soluția nu este doar la el, ci la întreaga coaliție.

Citește și: Grevă în școli! Profesorii au anunțat că miercuri, între 11.00 și 13.00, nu vor intra la ore. Ce speră să obțină dascălii de la ministrul Educației

„Partidul Naţional Liberal a susţinut încă de la început că principala preocupare a coaliţiei trebuie să fie soluţionarea problemelor cetăţenilor. De altfel, PNL a semnalat foarte clar că există riscul îndepărtării agendei politice de cea a cetăţenilor, în contextul temei privind rotativa la guvernare.

Acesta a fost şi motivul pentru care PNL a cerut respectarea Protocolului şi evitarea unor discuţii pe funcţii şi persoane, pentru a nu ne îndepărta de la adevăratele probleme ale românilor.

Soluţia pentru revendicările sindicatelor din educaţie este în legea salarizării unitare. În consecinţă, PNL reiterează că Ministerul Muncii are toată susţinerea coaliţiei pentru a realiza legea salarizării unitare şi reforma pensiilor speciale, într-un timp cât mai scurt.

Citeste si: Motivul pentru care Bobby Păunescu îl susține Donald Trump: „În România să existe o democrație așa cum au gândit-o părinții statului american”- kanald.ro

Citeste si: Kira Hagi, gest de senzație la miezul nopții! Nimeni nu va uita prea curând ce a făcut fiica "Regelui"- stirileprotv.ro

PNL doreşte ca revendicările profesorilor să fie soluţionate de urgenţă, ca şi problema pensiilor speciale", a transmis premierul Nicolae-Ionel Ciucă în cadrul întâlnirii de la Guvern.

Sindicaliștii cer majorarea salariului profesorilor debutanți de la 2.700 de lei, cât este în prezent, la 4.000 de lei. De asemenea, venitul unui dascăl aflat la final de carieră să depășească 6.000 de lei, cu aproape 2.000 mai mult față de pragul din acest moment.

Greva profesorilor 2023 [Sursa foto: PixaBay]

Nicolae Ciucă, consideră că greva profesorilor 2023 a fost aleasă în cel mai prost moment

150.000 de profesori și peste 70.000 de angajați din personalul auxiliar nu vor avea activitate începând de astăzi în şcoli şi grădiniţe, alăturându-se grevei profesorilor.

Premierul Nicolae Ciucă le-a explicat sindicaliştilor că este cel mai prost moment pentru grevă din ultimii 10 ani, pentru că se produce instabilitate atunci când se schimbă un guvern cu altul.

De asemenea, această perioadă poate insufla instabilitate emoțională elevilor care se pregătesc de examene.

„Este absolut greu de explicat copiilor. În preajma examenelor, venim acum şi întărim această emoţie cu o situaţie care poate să degenereze într-o grevă generală", a mai declarat premierul României.

Citeste si: „Dosarul l-a depus, deci iese la pensie” Nea Mărin se retrage din televiziune? Nepotul său, Alex Leonte a vorbit despre pensionarea coregrafului- kfetele.ro

Citeste si: LIVE TEXT- Grevă profesori 22 mai 2023: ce școli sunt închise luni și ce trebuie să facă elevii în această zi- stirilekanald.ro

Citeste si: "Prima nevastă la arabi, e prima! Le comandă pe celelalte". Adina de la Heaven, declarații surprinzătoare! Artista este de acord ca soțul ei să mai aibă trei neveste- radioimpuls.ro

Citește și: Greva profesorilor a adus haosul în școli. Evaluarea națională și Bacalaureatul ar putea fi amânate

Greva profesorilor 2023 [Sursa foto: PixaBay]

Câte zile se poate prelungi greva profesorilor 2023?

Greva profesorilor a început astăzi, 22 mai 2023, și este a treia grevă de mare amploare din ultimii 30 de ani, celelalte desfășurându-se pe parcurusl a 5 săptămâni, respectiv 3 sătpămâni.

Ultima grevă generală din învățământ a avut loc în anul 2005. A durat trei săptămâni, timp în care profesorii nu au intrat la ore. În acea perioadă, s-au alăturat protestelor și profesorii din învățământul universitar.

Încă nu se știe cu exactitate câte zile va dura greva profesorilor 2023, însă Guvernul a anunțat, în cadrul unui comunicat, că până în data de 15 iulie 2023 va fi finalizat proiectul noii legi a salarizării, astfel încât, la 1 septembrie, să poată fi înaintat Parlamentului României pentru aprobare.

„Ne-am asumat un calendar astfel încât pana la data de 15 iulie la nivelul Ministerului Muncii să fie finalizat proiectul noii legi a salarizării, pentru a putea demara dialogul cu partenerii sociali, astfel încât, la 1 septembrie, să poată fi înaintat Parlamentului României pentru aprobare", a anunțat Guvernul, ptrintr-un comunicat de presă.

Surse: hotnews.ro., observatornews.ro