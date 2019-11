Fiica cea mare este rapita, insa avocatul Kadir ii sare imediat in ajutor lui Gulperi.

In tot acest timp, boierul Yakup este nerabdator sa se bucure de prima lovitura pe care o incaseaza Gulperi. Impreuna cu avocatul Kadir, Gulperi incearca sa gaseasca solutii pentru a-si recupera copilul din mainile fostei familii.

Gulperi va trece prin tot felul de incercari, in dorinta de a-si reintregi familia si de a-si recupera timpul pierdut in inchisoare, in toata perioada cand a fost condamnata pe nedrept.

