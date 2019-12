In acest amalgam al intamplarilor, Eyup afla adevarul despre familia sa si incearca disperat sa ia masuri. In tot acest timp, Hasan si Bedriye sunt fericiti cu vestea primita, insa Can este singurul care pare nemultumit si care simte ca ceva nu este in regula.

Cand afla ce rau a pricinuit batranul Yakup, Fatma ia o decizie radicala. Kadir nu da inapoi si incearca sa-i recastige dragostea lui Gulperi. In tot acest timp, Gulperi se afla in pragul unei alegeri dificile si penduleaza intre dragostea pentru Kadir si fericirea copiilor sai.

Nu ratati un nou episod al serialului Gulperi difuzat in aceasta seara, la ora 20:00, la Kanal D!