Guns N' Roses revine pe scenă: Programul concertelor din 2021

Turneul legendarei trupe va fi reluat, iar Guns N' Roses va putea fi văzută pe diferite stadioane din Noua Zeelandă și Australia. De asemenea, sunt speranțe că trupa va concerta și în Europa. În plus, concertele vor avea loc și în formula ideală: cu Axl Rose, Slash și Duff McKagan.

Primul concert din acest turneu din Australia și Noua Zeelandă va avea loc pe 6 noiembrie 2021, iar ultimul este programat pe 24 noiembrie. Biletele sunt scoase la vânzare începând cu data de 26 noiembrie 2021. Guns N' Roses este prima mare trupă care își anunță planurile de revenire pe scenă, după ce concertele au fost suspendate în ultimele luni.

Programul concertelor Guns N' Roses din Australia și Noua Zeelandă, din 2021, este următorul:

6 noiembrie: Metricon Stadium din Gold Coast (Australia)

9 noiembrie: Adelaide Oval din Adelaide (Australia)

11 noiembrie: Melbourne Cricket Ground din Melbourne (Australia)

14 noiembrie: ANZ Stadium din Sydney (Australia)

16 noiembrie: Suncorp Stadium din Brisbane (Australia)

19 noiembrie: Sky Stadium din Wellington (Noua Zeelandă)

21 noiembrie: Forsyth Barr Stadium din Dunedin (Noua Zeelandă)

24 noiembrie: Optus Stadium din Perth (Australia)

Melodiile trupei pot fi ascultate și în filme și jocuri

La 35 de ani de la lansarea trupei, Guns N' Roses este încă un nume de referință în industria muzicală. Respectul pe care întreaga lume îl are față de această trupă este ridicat, astfel că am putut auzi melodiile lor pe coloana sonoră a unor filme precum Jumanji: The Next Level, Body of Lies, The Wrestler și Terminator Salvation.

De asemenea, melodiile trupei pot fi ascultate și în jocul de pacanele gratis Guns N' Roses, lansat de compania NetEnt în anul 2016. Pe lângă coloana sonoră de excepție, ocul mai include și simboluri cu componenții trupei, precum Axl Rose, Slash și Duff McKagan.

Guns N' Roses are planuri să concerteze și în Europa în 2021

Pe lângă concertele din Australia și Noua Zeelanda, trupa are programate și unele în Europa, care trebuiau să aibă loc inițial în primăvara acestui an. Acestea sunt însă cu semnul întrebării deocamdată, dar există un program anunțat de cei de la Guns N' Roses încă din primăvară, când s-a luat decizia anularii turneului.

Programul concertelor din Europa este următorul:

2 iunie: Passeio Maritimo de Alges din Lisbona (Portugalia)

5 iunie: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, Spania

12 iunie: Nygatan 27 din Solvesborg, Suedia

18 iunie: Tottenham Hotspur Stadium din Londra (UK)

19 iunie: Tottenham Hotspur Stadium din Londra (UK)

22 iunie: Marlay Park din Dublin (Irlanda)

24 iunie: Green din Glasgow (Scoția)

30 iunie: Olympiastadion din Munchen (Germania)

În cadrul concertelor din 2021, trupa le poate oferi surprize mari fanilor. Trupa a lucrat intens în ultimele luni la melodii noi, care ar putea fi dezvăluite în concertele de anul următor.

În primăvara acestui an, soția basistului Duff, Susan Holmes McKagan, dezvăluia că melodiile par extraordinare. "Guns N' Roses lucrează intens la chestii noi incredibile. Chiar nu pot spune mai multe, însă am auzit câteva bucăți și sună extraordinar", a afirmat Susan Holmes McKagan în primăvara acestui an.

Guns N' Roses a lansat ultimul album în 2008, sub numele Chinese Democracy, însă Slash și Duff nu făceau parte din componența trupei la acel moment. De altfel, se împlinesc aproape trei decenii de când Guns N' Roses a lansat un album în formula originală.

În total, Guns N Roses a lansat șase albume de studio: Appetite for Destruction (1987), GN'R Lies (1988), Use Your Illusion I (1991), Use Your Illusion ÎI (1991), "The Spaghetti Incident?" (1993) și Chinese Democracy (2008).