De asemenea, în avertismentul dat de Ludovic Orban se încadrează și informațiile incomplete despre locul din care vin sau despre persoanele cu care au intrat în contact posibilii oameni infectați cu COVID-19.

Aceștia pun în pericol sănătatea românilor, a spus Orban, într-o declarație de presă după ședința de guvern de azi-noapte, incheiată la ora 03.00.

„Am decis majorarea pedepselor pentru falsul în declarații privitor la epidemia de coronavirus. Există situații când un cetățean revine dintr-o țară și trebuie să intre fie în carantină, fie în izolare. Cetățenii trebuie să completeze declarații. Dacă comit un fals și nu spun din ce țară vin, ca autoritățile să poată lua decizia corectă, vor suferi consecințele legii. Comit o infracțiune pedepsită cu închisoarea”, a spus Orban.

„E introdusă o nouă infracțiune: omisiunea de a da date. Dacă într-o anchetă epidemiologică cineva nu dă informații complete despre persoanele cu care a intrat în contact, se consideră că e o omisiune. Se poate constitui dosar penal”, a mai declarat premierul.

Ludovic Orban este fericit că românii respectă ordinele

În opinia sa, cea mai mare parte a românilor care trec prin această perioadă grea respectă legea și deciziile autorităților.

„Din acest motiv am decis să înăsprim pedepsele pentru a-i sancționa pe cei care nu le respectă. Datoria primordială a Guvernului e să apere sănătatea cetățenilor. Vom lua măsuri oricât de dure pentru cei care nu respectă măsurile”, a adăugat el.

„Nu putem accepta ca cetățeni iresponsabili care sunt în situația de a fi izolați sau în carantină să umble liberi în societate și să riște să îmbolnăvească alți cetățeni”, a mai spus Orban.

Toate măsurile luate de Guvernul Orban

- mijloace de lupta impotriva coronavirusului

- HG suplimentat bugetul cu 43 mil de lei la ministerul sanatatii pt sustinerea centrelor de carantina

- reglementam normele metodologice pt decontarea cheltuieilor

- suplimentare bugetul MAI - 100 de mil pt a putea sustine activitatea ministerului, sume pt achizitii pt protejarea diferitelor structura, politie, politie de frontiera, DSU, jandarmerie

- capital de lucru pt UNIFARM, companie de stat pt a fi mai eficienta in derularea achizitiilor, pt spitale sau alte structuri care au nevoie de tot ce e necesar

- sustinerea angajatilor si angajatorilor. Masuri: OUG majorarea plafonului de garantare pt IMM-uri, majorarea cu 5 mld de lei, mai vrem sa majoram plafonul cu inca 5 mld daca e necesare, si chiar daca e necesar plafonare cu 15 mld

- garantam credite pt investitii si capital de lucru, dobanda va fi subventionata de 100%

- garantia functioneaza pt 90% pt credite, credite pana intr-un milion, si garantie va fi de 50% pt creditele de peste un milion

- rambursam pana la 9 mld TVA, pt a asigura injectii de capital pt a putea permite companiilor sa beneficieze de capital de lucru necesar

- la rectificarea bugetara crestem bugetul alocat pt concediile medicale

- asigurarea plata somajului tehnic, plata angajatilor care intra intr un astfel de somaj din bugetul Ministerului Muncii prin ANOFM

- 75% din salariu brut - CALCUL PT SOMAJ TEHNIC, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie

- avem 2 categorii de angajatori:

a) angajatorii afectati directi - hoteluri, restaurante, institutii de spectacol, cafenele pt suspendarea activitatii in perioada situatiei de urgenta, ca urmare a masurilor restrictive. Ei vor beneficia de plata indemnizatiilor pt somajul tehnic de 75%

b) angajatorii afectati indirect de masurile dispuse de autoritati - dar afectati de diferite consecinte ale epidemiei de coronavirus. Pt a putea beneficia de aceasta plata pt angajatii lor - treb sa depuna declaratie pe proprie raspundere precum ca au avut pierderi pe cifra de afaceri de 25%

- sustinem plata somajului tehnic. Daca alegeam masura activa pt plata salariului din bugetul fondului de somaj, obligam angajatii sa mearga in continuare la munca. Pt moment, prin masura adoptata de noi - le oferim sa stea acasa pt a evita contactul social si sa creasca riscul de contaminare

- infractiunile care se petrec in contextul coronavirusului. Majorarea pedepselor pt falsul in declaratii privind epidemia de coronavirus - daca comit falsul, induc autoritatile in eroare, vor suferi consecintele legii.

- am majorat pedeapsa pt infractiunea privind zadarnicirea autoritatilor - DOSAR PENAL li se va intocmi, vom lua masuri oricat de dure

- introducem o noua infractiune: omisiunea de a da date. Daca in cursul unei anchete epidemiologice, cineva nu da informatie corecta incercand sa protejeze pe cineva, se considera omisiune de furnizare informatii catre autoritati, ca atare - Dosar penal/infractiune

- am adoptat si alte decizii legate de alte domenii de activitate. Am un mesaj foarte clar: economia trebuie sa functioneze in domenii cheie: energie, servicii publice. Toate institutiile trebuie sa functioneze la capacitatea deplina pt a asigura conditii normale. Inclusiv si cei de pe partea de aprovizionare, ca atare solicit tuturor companiilor sa ia masuri de protejare a angajatilor

- pastram aceeasi mobilizare si suntem pregatiti in functie de situatie sa luam masurile care se impun

- am solicitat M Sanatatii, MAI o mobilizare si mai buna, am cerut intarirea directiilor de sanatate publica, le-am gasit in moarte clinica dupa fostii guvernanti - am dispus masuri pt intarirea capacitatii lor, fie rezidenti, fie medici din reteaua scolara - angajarea lor. Am cerut un nr mai mare de epidemiologi

- am solicitat MAI, sa ia masuri energice pt respectarea masurii de izolare la domiciliu. Am cerut ca echipe de jandarmi sa patruleze in cat mai multe zone sa se asigure ca se respecta aceasta masura

- pregatirea spitalelor pt a avea capacitatea in cazul in care creste nr de bolnavi, pregatim treptat spitalele in functie de nivelul de raspandire, in functie de posibilitatea fiecarui spital

- e un efort in care am implicat toate entitatile pt a obtine materiale de protectie pt a asigura necesarul de materiale

- stocurile existente prin lege pt a fi pregatiti in cazul unei epidemii - erau 0. Noi a trebuit sa ne descurcam, sa facem fata, sa facem achizitii, sa compensam absenta pt a putea preveni aparitia unei epidemii. Avem contracte semnate, deja au inceput sa vina diferite stocuri de produse extrem de cautate, a crescut foarte mult cererea

- sa ne informam doar din informatiile venite direct de la autoritati. Fake news creaza o stare care nu este potrivita. Nu va lasati prada informatiilor care sunt transmise de multe ori cu rea intentie care nu au alt scop decat inducerea spaimei