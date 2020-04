Guvernul Orban pregătește măsuri dure pentru medici

În vreme ce ai noștri salvatori se tem că vor fi infectați cu coronavirus dacă îi tratează pe bolnavi, rezidenții italieni, care muncesc în România, fac ture istovitoare în corturile de triaj și la Urgențe, iar curajul lor reprezintă o lecție de omenie.

Nascut si crescut in Italia, Giuseppe Esposito traieste la Arad, unde este medic rezident pe medicina de familie. De cand a inceput criza provocata de coronavirus lupta, in prima linie, pentru pacientii nostri. Intreaga zi, Giuseppe este in corturile de triaj din curtea spitalului judetean, unde verifica bolnavii daca au simptomele virusului nou.

”Suntem aici, România ne-a dat mult, noi încercam să ajutăm cât se mai poate și.... Normal, ne uităm la țara noastră cu dorința de a o ajuta. Dar acum o să ne luptăm aici și sperăm să fie bine pentru toată lumea”, spune medicul.

Si colega lui, Vicenza , tot din Italia, este medic rezident la Unitatea de Primiri Urgente si isi risca viata tot pentru ai nostri: ”Îmi place să învăț, îmi place să știu și să ajut oamenii”.

Pasiunea si curajul acestor rezidenti straini, care muncesc la noi in tara, l-au impresionat pe Ministrul Sanatatii, care ieri a facut o vizita la Spitalul Judetean Arad, dupa valul neasteptat de demisii.

In timp ce medicii straini ne trateaza bolnavii, ai nostri fug, rand pe rand, din spitalele unde este mare nevoie de ei.



Spitalul Judetean Arad are, in aceasta perioada, un mare deficit de cadre medicale. 127 dintre acestea au intrat brusc in concediu medical, iar alte 24 - medici si asistente - au demisionat.

Intre cadrele medicale care s-au retras chiar in mijlocul crizei de coronavirus sunt si specialistii ajunsi la varsta pensionarii. Seful sectiei de Neurologie din Arad spune ca medicii in varsta, care s-au pensionat in plina criza - au facut alegerea inteleapta, fiind vulnerabili in fata virusului. In schimb, cei care au demisionat fara motiv au fost inlocuiti.

Molima se extinde rapid in spitale. 5 noi cadre medicale de la Institul Matei Bals din Capitala au fost confirmate pozitiv cu coronavirus. Asadar, bilantul oficial al autortatilor se ridica la 362 de angajati in sistemul sanitar care au luat temuta boala. Intre ei - cei mai multi sunt medicii si asistentii, care intra in contact direct cu pacientii infectati.