Hairstylist-ul vedetelor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Cum se simte Bassam Dabbas după operația de liposucție: „Am vrut să îmi îmbunătățesc aspectul fizic”

Bassam Dabbas este de departe unul dintre cei mai cunoscuți hairstyil-iști din țara noastră. Acesta a devenit la rândul său o persoană cunoscută după ce a îngrijit podoaba capilară a multor vedete din România.

Recent, Bassam a apelat la o procedură chirurgicală, pentru a-și remodela aspectul corporal.

Cel care are grijă de înfățișarea vedetelor a trecut printr-o intervenție pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic. [Sursa foto: Instagram]

Bassam Dabbas, încântat de operația de liposucție

Bassam Dabbas și-a propus de mult timp să treacă pe la cabinetul medicului estetician, pentru a apela la procedura de liposucție. Așa că, recent, hairstylist-ul și-a îndeplinit dorința.

Nu este prima dată când Bassam Dabbas apelează la medicul estetician, așa că acesta nu a avut emoții prea mari înainte de a se supune procedurii la care apelează din ce în ce mai multe vedete.

Vedeta și-a dorit să aibă un abdomen perfect sculptat, așa că liposucția a venit la fix pentru a-l ajuta în obținerea acestui lucru. Până acum, hairstylist-ul vedetelor se simte bine după intervenția chirurgicală și, spune acesta, așteaptă cu interes să vadă rezultatele procedurii.

„Mulțumesc tuturor pentru urările de bine, nu am putut să răspund până acum. Am decis să-mi fac liposucție, am vrut să îmi îmbunătățesc aspectul fizic. Abia aștept să se vadă rezultatul final”, a mărturisit Bassam Dabbas pe rețelele de socializare.

Bassam a mai făcut câteva schimbări în viața sa în ultima perioadă. Pe această listă se află și achiziționarea unui bolid de lux, dar și o locuință superbă, în valoare de 1 milion de euro, de care hairstylist-ul este foarte mândru.

De departe însă, cea mai importantă modificare are legătură cu salonul de coafură, căruia îi trec pragul o mulțime de nume sonore. Pentru că activitatea sa merge din ce în ce mai bine, acesta a decis să își mute afacerea într-un salon mai încăpător.

„Am fost la Cluj pentru că eu susțin românii, mai ales că fac un ban aici. Am primit multe oferte în Turcia, dar nu am vrut, iar doctorul a fost recomandat de multe cliente. Urmează să mă operez din nou ca să fac niște pătrățele. Ne vom muta într-un alt salon mai mare deoarece clienții sunt din ce în ce mai mulți, iar angajații la fel și nu mai avem loc. Ne mutăm într-o locație mult mai mare”, a spus Bassam cu ceva timp în urmă, pentru un post de televiziune.