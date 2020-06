Halit Ergenc, din Patria mea esti tu, de la Kanal D

Halit Ergenc a studiat actoria muzicala, acesta debutand la Opera si facandu-se remarcat in musicaluri si spectacole de dans modern. Experienta acumulata pe perioada anilor de studiu l-au pregatit pentru viitoarea cariera si, implicit, pentru faima de care avea sa se bucure ulterior, datorita interpretarii magistrale in seriale si nu numai.

“Mi-am inceput cariera pe scena Operei din Istanbul, dar si in musicaluri. Am avut cateva roluri, inca din perioada in care eram la Conservator, cand studiam actorie muzicala. Asa ca totul a venit natural pentru mine, cand am primit propunerile de a juca in filme”, declara Halit Ergenc pentru presa internationala, la inceputul acestui an.

Halit Ergenc a povestit intr-un interviu acordat presei internationale cum s-a pregatit pentru a intra in pielea personajelor pe care le-a intrepretat, cum l-au ajutat muzica, dansul, dar si pe ce mizeaza cand se vede pus in fata unei oportunitati actoricesti.

“Iubesc ceea ce fac si iau in serios fiecare rol pe care il interpretez. Nu m-am format ca actor cu studii specifice, eu am studit muzica, chiar daca am avut si ore de actorie in acei ani de scoala. Dar am propria mea metoda cand vine vorba despre actorie. Totul vine din a simti acel rol. Actoria este o calatorie emotionala pentru mine”, a povestit Halit Ergenc.

Pe Halit Ergenc telespectatorii il pot urmari intepretandu-l pe Cevdet, in serialul “Patria mea esti tu!”, difuzat in fiecare joi si vineri, de la ora 22:00, la Kanal D! ​