Halloween 2021. Topul filmelor de groază pe care le poți viziona alături de prieteni

In articol:

Halloween 2021. Topul filmelor de groază pe care le poți viziona în noaptea de Halloween alături de familie sau de prieteni.

Halloween 2021. Topul filmelor de groază pe care le poți viziona în familie

Seara de Halloween 2021 poate deveni destul de ”înfricoșătoare” dacă organizați acasă o seară tematică cu filme horror.

Printre cele mai bune filme de groază pe care le puteți viziona sunt: Halloween, Halloween Kills, IT, The Conjuring, Siccin, Călugărița, Annabelle sau Chucky.

Citeste si: Halloween Kills, cel mai așteptat film de Halloween 2021. Povestea lui Michael Myers merge mai departe

Halloween 2021. Topul filmelor de groază pe care le poți viziona în noaptea de Halloween [Sursa foto: Shutterstock]

Halloween

Halloween este o franciză americană care constă în douăsprezece filme, precum și romane, benzi desenate și un joc video. Aproape toate aceste filme de groază din această serie spun povestea lui Michael Myers, un criminal în serie, care poartă o mască și deține ca armă un cuțit de bucătărie.

Michael Myers este antagonistul tuturor filmelor, cu excepția Halloween III: Season of the Witch, o poveste fără legătură directă cu niciun alt film din serie.

Fimul Halloween Kills

Halloween Kills sau Halloween, Noaptea crimelor, cum se numește filmul în limba română, este cel mai așteptat film de Halloween 2021 și a apărut deja în cinematografe.

Filmul Halloween Kills face parte dintr-o serie de filme intitulate Halloween și spune povestea criminalului în serie, Michael Myers.

IT

IT este un film de groază american din 2017, bazat pe romanul scris de Stephen King în 1986. Filmul spune povestea a șapte copii din Derry, Maine, care sunt terorizați de către It, Pennywise, Clovnul dansator, pentru ca în final, It să să-și înfrunte proprii demoni.

Trăind printre demoni

Trăind printre demoni sau The Conjuring, este un film american din 2013, iar rolurile principale au fost interpretate de actorii Vera Farmiga și Patrick Wilson.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

În prima parte a filmului, acțiunea începe cu doi specialiști în paranormal, Ed și Lorraine Warren, care sunt chemați de familia Perron, care era terorizată de prezența unor spirite întunecate la ferma lor. Forțați să confrunte puternicul demon, cei doi au de-a face cu cel mai terifiant caz din cariera lor, scrie cinemagia.ro.

Bazat pe o poveste reală, filmul Trăind printre demoni este disponibil în trei părți, iar ultima parte, The Conjuring 3, a fost lansată anul acesta.

Citeste si: Cum să petreci Halloween 2021 în pandemie. Idei pe care poți să le pui în practică la tine acasă

Halloween 2021. Topul filmelor de groază pe care le poți viziona în noaptea de Halloween [Sursa foto: Shutterstock]

Siccin

Siccin este un film horror turcesc care este disponibil pe platforma de streaming, Netflix. Filmul este disponibil în trei părți.

Obsedată de o dragoste interzisă, o femeie tratată cu dispreț folosește magia neagră pentru a scăpa pentru totdeauna de soția vărului ei, însă efectele sunt îngrozitoare.

The Exorcist

Exorcistul este un film de groază american din 1973, adaptat după romanul lui William Peter Blatty din 1971. Cartea a fost inspirată din cazul de exorcizare al lui Roland Doe din 1949 și se referă la posesia demonică a unei fetițe de 12 ani și încercările disperate ale mamei sale de a recâștiga înapoi copilul printr-un exorcism realizat de doi preoți.

The Nun

Călugărița, Misterul de la mănăstire sau The Nun, este un film de groază filmat în România. The Nun este al cincilea film din universul cinematic The Conjuring.

Scenele din film au fost turnate în interiorul Palatului Parlamentului, unde producătorii au plătit 5.000 de euro pe oră pentru a filma pe holurile și scările clădirii. Printre celelalte locații alese pentru film se numără Sighișoara și Castelul Corvinilor.

Chucky

Chucky, Păpușa ucigașă face parte din seria de filme cu horror, care se concentrează în principal pe Chucky, un ucigaș în serie notoriu care scapă frecvent de moarte prin efectuarea unui ritual voodoo pentru a-și transfera sufletul într-o păpușă „Good Guys”.



Pe lângă Chucky, Păpușa ucigașă, din aceeași serie mai fac parte filmele: Mireasa lui Chucky, Fiul lui Chucky, Blestemul lui Chucky, Cultul lui Chucky și Când Chucky a devenit Mary.

Puzzle mortal (Saw)

Acțiunea din filmul Saw începe cu doi bărbați care se trezesc într-o toaletă subterană, amândoi fiind legați cu lanțuri de perete. Nu știu decât că unul dintre ei trebuie să-l ucidă pe celălalt în opt ore, sau amândoi vor muri.

Saw este un film intens, extrem de complex, cu o intrigă năucitoare și cu un final surpriză care a șocat publicul la festivalul de lansare. Fimul are o perspectivă unică, viscerală, asupra ororii umane, scrie cinemagia.ro.

Annabelle

Annabelle este un film de groază supranatural american din 2014 regizat de John R. Leonetti și scris de Gary Dauberman. Filmul este un prequel al filmului din 2013 The Conjuring și al doilea din seria The Conjuring series.

Filmul Annabelle a fost inspirat de o povestire cu o păpușă denumită Annabelle de Ed și Lorraine Warren, protagoniștii din filmul The Conjuring.

Acțiunea fimului începe un cuplu care încearcă să experimenteze întâmplări supranaturale înspăimântătoare care implică o păpușă de epocă.

Citeste si: Când e Halloween în 2021? Cele mai înfricoșătoare superstiții legate de sărbătoarea americană

Halloween 2021. Topul filmelor de groază pe care le poți viziona în noaptea de Halloween [Sursa foto: Shutterstock]

Cum să petreci Halloween 2021 în pandemie

În seara de Halloween se obișnuia ca tinerii să petreacă sărbătoarea în oraș la petreceri tematice specifice acestei nopți. Însă anul acesta, lucrurile stau total diferit, dat fiind că circulația pe timpul nopții a fost restricționată pentru persoanele nevaccinate, iar cluburile au fost închise.

De aceea vă oferim câteva idei pentru a petrece Halloween-ul acasă, alături de prieteni sau de familie.

Cină în seara de Halloween alături de familie și prieteni

Povești de groază spuse pe întuneric

Jocuri amuzante alături de familie

Scobirea dovlecilor alături de cei mici

Seara de filme horror alături de prieteni

Petrecere tematică cu costume la voi acasă

Decorarea casei cu accesorii specifice Halloween-ului

Sesiune foto de Halloween