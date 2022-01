Hamude dă cărțile pe față: ”Eram coleg la videochat cu băieți foarte cunoscuți! Am avut mai mult de 100 de femei”

In articol:

Hamude a pus cărțile pe masă și a vorbit deschis despre perioada în care făcea videochat.

Hamude: ”La videochat se făceau zeci de mii de euro”

Modelul a mărturisit că ajunsese să câștige zeci de mii de euro și că era coleg cudar care acum nu-și mai asumă trecutul.

”Eu am fost un bărbat rebel care și-a asumat tot ce a făcut la viața lui. Absolut tot. Și-mi asum în continuare tot ce am făcut. Am fost și dansator, am încerrcat și videochatul, pentru câteva luni de zile. Dar nu l-am încercat din... pur și simplu a fost o curiozitate pentru că era la modă acum 15 ani de zile. Atunci am făcut eu videochat.

Și sincer să fiu... ce bărbați făceau la vremea aia videochat, crede-mă că nu vreau să dau nume, sunt foarte cunoscuți în momentul de față.

La vremea aia, era un studio, singurul din București. Era al unui tip, îl chema Alex, am înțeles că a murit, suferea de o boală. Se făceau extraordinar de mulți bani, pentru că atunci a început industria. Se făceau, pe vremea aia, zeci de mii de euro pe lună.

Și am încercat dintr-o curiozitate, să văd, ce e asta. Și am făcut videochat. Mi s-a întâmplat să întâmpin unele probleme, să mi se spună că am făcut videochat... Și care e problema, am făcut eu, pe pielea mea, e vorba de mine, îmi asum”, a povestit Hamude pentru Taraf TV.

”Ce se întâmpla după striptease, nu vrei să știi”

Hamude a mai dezvăluit că a avut o tinerețe zbuciumată și că în perioada în care era stripper, era pur și simplu asaltat de femei.

”Unde dansam eu, întotdeauna intrau doar fetele, nu și băieții. Da, fluierau... și ce se întâmpla după aia, nu vrei să știi. Nu pot să spun aici... Se întâmplau niște... pentru vârsta respectivă, care o aveam atunci, se întâmplau niște chestii foarte frumoase. Am avut o tinerețe mișto”, a mai spus Hamude.

”Mi-am pierdut vigrinitatea la 15 ani... poate mai puțin”

Întrebat dacă s-a culcat cu peste 100 de femei, Hamude a admis că numărul acestora putea fi mult mai mare dar a fost ”selectiv”. Modelul susține că ar fi avut ocazia să se culce cu peste 1.000 de femei, însă și-a ales cu destulă grijă partenerele.

”Eu, dacă mă culc cu o femeie, niciodată nu am să vorbesc despre asta. Tu mă întrebi dacă m-am culcat cu mai mult de 100 de femei... Dacă eu ți-aș spune că m-am culcat cu mai mult de 500 de femei sau cu mai puțin de 100... ce relevanță are? Eu sunt un tip destul de selectiv. Poate aș fi avut ocazia să mă culc cu 1.000 de femei și din 1.000, poate au rămas câteva sute, nu știu! Da, au fost mult mai mult de 100 de femei. Și credeți-mă că nu sunt un bărbat care să mă laud, dar, ca să-ți satisfac curiozitatea asta, au fost mai multe.

Eu am 34 de ani, mi-am pierdut virginitatea la 15 ani... poate mai puțin, dar nu mai contează. Fă și tu un calcul... ce spui tu, 100 de femei, ar însemna 3 luni din viața mea. Să zicem că într-un an de burlăcie, aș fi avut și eu 7-8 femei pe lună. În condițiile în care eram singur și nu aș fi avut o relație”, a mai spus Hamude pentru sursa citată.

